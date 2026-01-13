В Британии резко отреагировали на заявление Хили о Путине
SC: заявление Хили о Путине показало глубину падения Британии
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о похищении Владимира Путина продемонстрировало, насколько низко опустился Лондон на мировой арене, написал британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Абсурдное замечание Хили едва ли согласуется с заявленной приверженностью Лондона государственному суверенитету и международному праву. Хуже того, оно создает опасный прецедент. Для Москвы это сигнал о том, что Великобритания все больше предпочитает принуждение диалогу, что подтверждает худшие подозрения России относительно нелепой риторики Лондона о прекращении конфликта [на Украине – прим. ред.]", — говорится в публикации.
Журналист также отметил, что слова британского министра выглядят грубыми, нелепыми и бредовыми и одновременно демонстрируют расстановку победителей и проигравших в этом противостоянии.
"Слова Хили лишь подчеркивают момент: в ту самую неделю, когда британская пресса вскрывает уязвимости и хроническое недофинансирование армии Соединенного Королевства, сам министр выглядит неэффективным — если не откровенно бессильным", — заключил Джей.
Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, Хили во время визита на Украину заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его комментарий влажными фантазиями британских извращенцев.
