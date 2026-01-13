Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии резко отреагировали на заявление Хили о Путине - 13.01.2026
В Британии резко отреагировали на заявление Хили о Путине
В Британии резко отреагировали на заявление Хили о Путине - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Британии резко отреагировали на заявление Хили о Путине
Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о похищении Владимира Путина продемонстрировало, насколько низко опустился Лондон на мировой арене,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о похищении Владимира Путина продемонстрировало, насколько низко опустился Лондон на мировой арене, написал британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Абсурдное замечание Хили едва ли согласуется с заявленной приверженностью Лондона государственному суверенитету и международному праву. Хуже того, оно создает опасный прецедент. Для Москвы это сигнал о том, что Великобритания все больше предпочитает принуждение диалогу, что подтверждает худшие подозрения России относительно нелепой риторики Лондона о прекращении конфликта [на Украине – прим. ред.]", — говорится в публикации.Журналист также отметил, что слова британского министра выглядят грубыми, нелепыми и бредовыми и одновременно демонстрируют расстановку победителей и проигравших в этом противостоянии."Слова Хили лишь подчеркивают момент: в ту самую неделю, когда британская пресса вскрывает уязвимости и хроническое недофинансирование армии Соединенного Королевства, сам министр выглядит неэффективным — если не откровенно бессильным", — заключил Джей.Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, Хили во время визита на Украину заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его комментарий влажными фантазиями британских извращенцев.США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
23:22 13.01.2026
 
В Британии резко отреагировали на заявление Хили о Путине

SC: заявление Хили о Путине показало глубину падения Британии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Высказывание министра обороны Великобритании Джона Хили о похищении Владимира Путина продемонстрировало, насколько низко опустился Лондон на мировой арене, написал британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Абсурдное замечание Хили едва ли согласуется с заявленной приверженностью Лондона государственному суверенитету и международному праву. Хуже того, оно создает опасный прецедент. Для Москвы это сигнал о том, что Великобритания все больше предпочитает принуждение диалогу, что подтверждает худшие подозрения России относительно нелепой риторики Лондона о прекращении конфликта [на Украине – прим. ред.]", — говорится в публикации.
Журналист также отметил, что слова британского министра выглядят грубыми, нелепыми и бредовыми и одновременно демонстрируют расстановку победителей и проигравших в этом противостоянии.
"Слова Хили лишь подчеркивают момент: в ту самую неделю, когда британская пресса вскрывает уязвимости и хроническое недофинансирование армии Соединенного Королевства, сам министр выглядит неэффективным — если не откровенно бессильным", — заключил Джей.
Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, Хили во время визита на Украину заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель МИД России Мария Захарова назвала его комментарий влажными фантазиями британских извращенцев.
США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
