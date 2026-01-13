Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/pauell-866448477.html
Главы мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США
Главы мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США - 13.01.2026, ПРАЙМ
Главы мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США
Главы 11 мировых центробанков выразили поддержку главе Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерому Пауэллу на фоне давления со стороны властей, следует из... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T17:59+0300
2026-01-13T17:59+0300
финансы
банки
сша
австралия
бразилия
джером пауэлл
кристин лагард
эндрю бейли
центральные банки
банк международных расчетов
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/08/841370836_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5cf2d0ecaaf56c3091bf44b74ed79baf.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Главы 11 мировых центробанков выразили поддержку главе Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерому Пауэллу на фоне давления со стороны властей, следует из релиза Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Мы полностью солидарны с Федеральной резервной системой и ее председателем Джеромом Пауэллом. Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим", - говорится в заявлении. Заявление подписали глава ЕЦБ Кристин Лагард, Банка Англии Эндрю Бейли, Центрального банка Швеции (Риксбанк) Эрик Теден, председатель совета управляющих Датского национального банка Кристиан Кеттель Томсен, председатель управляющего совета Швейцарского национального банка Мартин Шлегель, глава Норвежского банка Ида Волден Бах, Резервного банка Австралии Мишель Буллок, Банка Канады Тифф Маклем, Банка Кореи Ри Чанг-йонг, Центрального банка Бразилии Габриэль Галиполо, председатель совета директоров Банка международных расчетов Франсуа Вильруа де Гало (глава Банка Франции) и генеральный директор Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос (бывший глава Банка Испании). В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
https://1prime.ru/20251111/tramp-864404062.html
сша
австралия
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/08/841370836_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_817940de490a401eaa99e4e25ecb0722.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, австралия, бразилия, джером пауэлл, кристин лагард, эндрю бейли, центральные банки, банк международных расчетов, ецб
Финансы, Банки, США, АВСТРАЛИЯ, БРАЗИЛИЯ, Джером Пауэлл, Кристин Лагард, Эндрю Бейли, центральные банки, Банк международных расчетов, ЕЦБ
17:59 13.01.2026
 
Главы мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США

Главы 11 мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США Пауэллу

© Фото : Federal ReserveДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Главы 11 мировых центробанков выразили поддержку главе Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерому Пауэллу на фоне давления со стороны властей, следует из релиза Европейского центрального банка (ЕЦБ).
"Мы полностью солидарны с Федеральной резервной системой и ее председателем Джеромом Пауэллом. Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим", - говорится в заявлении.
Заявление подписали глава ЕЦБ Кристин Лагард, Банка Англии Эндрю Бейли, Центрального банка Швеции (Риксбанк) Эрик Теден, председатель совета управляющих Датского национального банка Кристиан Кеттель Томсен, председатель управляющего совета Швейцарского национального банка Мартин Шлегель, глава Норвежского банка Ида Волден Бах, Резервного банка Австралии Мишель Буллок, Банка Канады Тифф Маклем, Банка Кореи Ри Чанг-йонг, Центрального банка Бразилии Габриэль Галиполо, председатель совета директоров Банка международных расчетов Франсуа Вильруа де Гало (глава Банка Франции) и генеральный директор Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос (бывший глава Банка Испании).
В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Трамп рассчитывает на скорый уход главы ФРС Пауэлла
11 ноября 2025, 03:36
 
ФинансыБанкиСШААВСТРАЛИЯБРАЗИЛИЯДжером ПауэллКристин ЛагардЭндрю Бейлицентральные банкиБанк международных расчетовЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала