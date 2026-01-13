https://1prime.ru/20260113/pauell-866448477.html

Главы мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США

Главы мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Главы 11 мировых центробанков выразили поддержку главе Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерому Пауэллу на фоне давления со стороны властей, следует из релиза Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Мы полностью солидарны с Федеральной резервной системой и ее председателем Джеромом Пауэллом. Независимость центральных банков является краеугольным камнем ценовой, финансовой и экономической стабильности в интересах граждан, которым мы служим", - говорится в заявлении. Заявление подписали глава ЕЦБ Кристин Лагард, Банка Англии Эндрю Бейли, Центрального банка Швеции (Риксбанк) Эрик Теден, председатель совета управляющих Датского национального банка Кристиан Кеттель Томсен, председатель управляющего совета Швейцарского национального банка Мартин Шлегель, глава Норвежского банка Ида Волден Бах, Резервного банка Австралии Мишель Буллок, Банка Канады Тифф Маклем, Банка Кореи Ри Чанг-йонг, Центрального банка Бразилии Габриэль Галиполо, председатель совета директоров Банка международных расчетов Франсуа Вильруа де Гало (глава Банка Франции) и генеральный директор Банка международных расчетов Пабло Эрнандес де Кос (бывший глава Банка Испании). В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.

