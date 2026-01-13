https://1prime.ru/20260113/pen-866421411.html

Апелляционный суд Парижа начнет слушания по апелляции Ле Пен

экономика

общество

мировая экономика

париж

франция

марин ле пен

еп

ПАРИЖ, 13 янв - ПРАЙМ. Апелляционный суд Парижа начнет во вторник слушания по апелляции главы парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на приговор суда Парижа по делу о хищении средств Европарламента для оплаты работы парламентских ассистентов. Слушания по апелляции Ле Пен продлятся до 12 февраля. Решение по апелляции может быть вынесено летом 2026 года, сообщали французские СМИ. Сама политик также заявляла, что решение по апелляции, вероятно, будет вынесено летом. Суд Парижа 31 марта 2025 года вынес приговор в отношении Ле Пен и ряда депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег Европейского парламента. Инстанция запретила ей, как и другим признанным виновными депутатам, избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса участвовать в президентских выборах в 2027 году. Согласно французскому законодательству, эта мера не касается национальных мандатов, поэтому Ле Пен сохранила кресло депутата Национального собрания (нижней палаты французского парламента) до следующих парламентских выборов. При этом она более не имеет права занимать другие выборные должности. Кроме того, Ле Пен должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд также обязал выплатить 1 миллион евро. В связи с этим решением префект (глава) департамента Па-де-Кале на севере Франции в апреле 2025 года снял Ле Пен с должности члена совета департамента. Политик пыталась в июне отменить это решение в суде Лилля, однако инстанция подтвердила решение префекта. Ле Пен затем обратилась в Государственный совет Франции с запросом отменить решение суда, но и госсовет 10 ноября подтвердил снятие ее с должности. Решение апелляционного суда по делу Ле Пен будет иметь решающее значение для её политического будущего и возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Сама Ле Пен заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию "Национальное объединение" будет представлять ее лидер Жордан Барделла. У Марин Ле Пен осталось не так много шансов на то, чтобы принять участие в предвыборной гонке 2027 года, сообщал телеканал BFMTV. Лучшим сценарием для нее было бы полное удовлетворение апелляции и отмена решения суда низшей инстанции, но это маловероятно, поскольку в таком случае решения двух судов противоречили бы друг другу. Вторым сценарием является сохранение приговора в отношении Ле Пен в силе со всеми запретами, однако отмена его немедленного исполнения. В таком случае политик сможет подать жалобу в кассационный суд и ждать его итогового решения, которое инстанция обещала вынести "по возможности" до президентских выборов и до утверждения кандидатур в марте 2027 года, сообщал телеканал. Третий сценарий заключается в том, что суд может оставить в силе приговор, но сократить запрет на занятие должностей до одного года, который истечет к началу предвыборной кампании, но в таком случае Ле Пен может понести репутационные издержки, поскольку ей придется убеждать избирателей поддержать ее, несмотря на оставленный в силе приговор, сообщал BFMTV. Накануне начала рассмотрения апелляции Ле Пен свою поддержку политику высказал Барделла, который заявил, что глава парламентской фракции "Нацобъединения" в ходе слушаний "докажет свою невиновность". Лидер партии также добавил, что лишение Ле Пен возможности баллотироваться на президентских выборах было бы "чрезвычайно тревожной" новостью для французской демократии. "В преддверии апелляционного процесса по так называемому "делу о парламентских ассистентах" я хочу еще раз подтвердить свою полную поддержку... Марин Ле Пен. Для (французской - ред.) демократии было бы чрезвычайно тревожной (новостью - ред.), если бы судебная система лишила граждан Франции кандидата в президенты, который уже дважды проходил во второй тур и в настоящее время считается фаворитом", - сказал Барделла.

