"Пенсия будущего": кому нужен базовый доход

2026-01-13T05:05+0300

2026-01-13T05:05+0300

2026-01-13T05:05+0300

мнения аналитиков

ольга беленькая

росстат

счетная палата

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866082630.jpg?1768269902

МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Демографические тренды ставят российскую пенсионную систему перед сложным выбором. Согласно последним исследованиям Института экономики, коэффициент демографической нагрузки (количество пожилых людей) в 2025-2045 годах может возрасти с 37,1% до 51,2% — уровня, который в 2018 году послужил катализатором повышения пенсионного возраста.Впрочем, это проблема не ближайших лет, а более поздних периодов – сейчас, по данным Росстата, доля населения старше трудоспособного возраста составляет около 24%.Как утверждается в правительственной "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года" (далее – Стратегии), в 2030 году с учетом продолжающегося повышения пенсионного возраста снизится до 23%.Однако целью повышения пенсионного возраста в 2019 году было не только увеличение финансовой устойчивости пенсионной системы в условиях старения населения, но и повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учётом увеличения продолжительности жизни.Это выполняется в той части, что пенсии индексируются темпами не ниже инфляции. Однако ожидания были выше – так, в 2018 году с учетом повышения пенсионного возраста Счетная палата прогнозировала значение коэффициента замещения на уровне 34% в 2024 году, а еще через 11 лет – 35,6% .Тогда эксперты считали, что повышение планки по задуманному правительством сценарию позволит удержать пенсии на задуманном уровне. Если же оставить все, как есть, к 2024 году коэффициент замещения зарплаты пенсией снизится до 28%. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, но, по данным Росстата, соотношение средней пенсии к средней зарплате составляло в 2024 году 23,5%, за 10 месяцев 2025-го - 24,3%.Важно понимать, что проблема старения населения не является уникальной для России. Это глобальный тренд постиндустриального общества, где снижение рождаемости сочетается с увеличением продолжительности жизни. В таких условиях распределительная пенсионная система, построенная на принципе "работающие содержат пенсионеров", становится всё менее устойчивой.Традиционные ответы на эти вызовы — повышение пенсионного возраста или увеличение страховых взносов — применяются, но непопулярны и имеют свои экономические ограничения.Дополнительный путь — развитие накопительной составляющей пенсионной системы — необходим и широко используется в мировой практике, но также сопряжен с рисками. Финансовые кризисы и неэффективность инвестирования могут привести к обесценению пенсионных накоплений, если они окажутся вложены в высокорисковые или низкодоходные проекты.Поэтому экспертное сообщество активно обсуждает альтернативные подходы, включая концепцию базового пенсионного дохода. Эта идея предполагает введение универсальных выплат пенсионерам, не зависящих от уплаченных страховых взносов. Практика показывает, что элементы такого подхода уже применяются в нескольких развитых странах, включая Канаду, Данию, Норвегию и Нидерланды, хотя и с определенными оговорками.Особенно интересна концепция, которая предусматривает введение минимального (базового) размера для всех видов пенсий на уровне не ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. При этом страховая и накопительная части пенсии выплачивались бы сверх этого минимума. Такой подход был бы благоприятен для уровня жизни пенсионеров, особенно с учетом растущего разрыва между средней зарплатой и средней пенсией.Однако он потребовал бы существенного дополнительного финансирования из ресурсов СФР и поддержки государства. Источники финансирования этого на данный момент неясны – ведь финансирование выплаты пенсий и сейчас осуществляется не только за счет средств СФР, но и путем трансфертов из федерального бюджета.Еще одна проблема старения населения – дефицит трудовых ресурсов. Рост доли неработающего населения может компенсироваться увеличением производительности в экономике – за счет автоматизации, цифровизации, внедрения ИИ.Важны поддержка здорового долголетия, повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пожилых. Если они хотят работать, следует развивать надомную, временную, гибкую и дистанционную формы занятости.Оптимальным решением для России, как и для большинства стран мира, видится сбалансированная комбинация распределительной и накопительной систем, дополненная элементами базового пенсионного дохода. Такой подход позволил бы смягчить демографические риски и обеспечить более устойчивое функционирование пенсионной системы в долгосрочной перспективе.Автор - Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"

2026

Ольга Беленькая https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864705429_0:512:2049:2560_100x100_80_0_0_a86882b21eb000197beca152abc0c45e.png

