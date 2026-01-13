https://1prime.ru/20260113/pensiya-866406301.html

Названы ошибки в трудовой книжке, которые снижают пенсию

Названы ошибки в трудовой книжке, которые снижают пенсию - 13.01.2026, ПРАЙМ

Названы ошибки в трудовой книжке, которые снижают пенсию

Ошибки, допущенные в трудовых книжках могут обернуться заниженными пенсионными выплатами. О самых распространенных случаях рассказал агентству "Прайм"... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T02:02+0300

2026-01-13T02:02+0300

2026-01-13T02:02+0300

общество

иван соловьев

социальный фонд

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_0:273:3063:1996_1920x0_80_0_0_b872be889182f53c2ecbef2556948171.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ошибки, допущенные в трудовых книжках могут обернуться заниженными пенсионными выплатами. О самых распространенных случаях рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Оформление трудовых книжек и исправления в них регламентируют ст. 66 и 66.1 ТК РФ. В дополнение к этому Минтруд выпустил Приказ № 320н от 19.05.2021, "Об утверждении утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек", где подробно регламентировал, как и какие допустимо делать исправления в данном документе."На кадровых работниках организаций лежит особая ответственность по правильному заполнению трудовой книжки. Ведь небрежность и ошибки могут привести к тому, что в Социальном фонде не зачтут определенный рабочий период в общий трудовой стаж", - предупреждает юрист.Нередко встречаются ошибки, допущенные десятилетия назад, ещё до введения электронного учета и новых правил. Такие ошибки, по словам Соловьева, являются "самыми неприятными и фатальными". Особенно, если нет возможности подтвердить спорную запись документально (например, бывший работодатель находится на территории бывшей республики СССР, которая в настоящее время является недружественной России).В этом случае могут помочь косвенные доказательства - копии приказов, газетные публикации, показания свидетелей. Но восстанавливать стаж придётся в судебном порядке.Ещё одной разновидностью ошибок являются неверные сведения об образовании, работе или награждении. "Кстати, зачеркивать неправильные данные в сведениях об образовании, специальности и работе нельзя. Чтобы их исправить, достаточно вписать верную информацию в свободной строке", - объясняет Соловьев.Нередко возникает путаница с названием организации, а также с печатью, которая не соответствует ее названию. В этих случаях должна быть сделана новая правильная запись. Самые распространенные ошибки при внесении записи об увольнении — неверная дата или реквизиты приказа. В этом случае делается новая запись, а предыдущая признается недействительной.Если ФИО или дата рождения на титульном листе не совпадают с паспортными данными владельца, в СФР могут сделать вывод, что трудовая книжка не принадлежит этому человеку, и ему не смогут начислить пенсию. Это касается и своевременного внесения изменений в случае смены фамилии (особенно актуально после бракосочетания).Согласно приказа Минтруда, если кадровый специалист заполняет титульный лист новой трудовой книжки сотрудника и ошибся в записи, то может ничего не исправлять, а уничтожить бланк с помощью измельчительной машины и выдать другой. Если в трудовой уже есть другие записи, то ошибку нужно исправить. Сделать это может только уполномоченное лицо, например, кадровый работник. А также руководитель или индивидуальный предприниматель. Важно, что исправления в трудовую книжку должна внести организация, которая допустила ошибку.Но исправить неточность может и другая компания. Это допустимо в трех случаях:Чтобы исправить ошибку другого работодателя, нужно получить от него подтверждение. Например, справку с реальными данными, когда принят сотрудник. В ней должны быть указаны номер приказа, должность и структурное подразделение. Или можно использовать заверенную копию приказа о приеме, переводе и увольнении.Юрист советует не тянуть с внесением изменений в трудовую книжку. Чем раньше это сделать, тем меньше проблем возникнет при начислении пенсии.

https://1prime.ru/20260112/pensiya-866077844.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , иван соловьев, социальный фонд, пенсии