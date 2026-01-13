Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Россия одержит верх в украинском конфликте, даже если переговоры окажутся безрезультатными, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер. "Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется", — отметил он. Эксперт подчеркнул, что Вашингтону следует обратить внимание на то, что, несмотря на текущую ситуацию, Москва остается готовой к переговорам о мирном разрешении конфликта. Однако после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина характер этих переговоров заметно изменится, добавил Риттер.После террористической атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Россия одержит верх в украинском конфликте, даже если переговоры окажутся безрезультатными, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер.
"Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Вашингтону следует обратить внимание на то, что, несмотря на текущую ситуацию, Москва остается готовой к переговорам о мирном разрешении конфликта. Однако после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина характер этих переговоров заметно изменится, добавил Риттер.
После террористической атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
 
