Движение автобусов в Петропавловске-Камчатском полностью остановили

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв – РИА Новости. Движение всего пассажирского транспорта в Петропавловске-Камчатском полностью остановлено во вторник из-за сложных погодных условий, сообщает администрация Петропавловска-Камчатского.
"По информации Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города из-за сохранения плохой видимости на дорогах, сильного ветра, непрекращающихся осадков в целях безопасности в Петропавловске-Камчатском движение пассажирского транспорта на сегодня остановлено полностью", — говорится в Telegram-канале властей.
О времени возобновления работы автобусов мэрия сообщит дополнительно, предположительно — утром в среду.
