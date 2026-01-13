Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение автобусов в Петропавловске-Камчатском полностью остановили - 13.01.2026
Движение автобусов в Петропавловске-Камчатском полностью остановили
Движение автобусов в Петропавловске-Камчатском полностью остановили - 13.01.2026, ПРАЙМ
Движение автобусов в Петропавловске-Камчатском полностью остановили
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв – РИА Новости. Движение всего пассажирского транспорта в Петропавловске-Камчатском полностью остановлено во вторник из-за сложных погодных
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв – РИА Новости. Движение всего пассажирского транспорта в Петропавловске-Камчатском полностью остановлено во вторник из-за сложных погодных условий, сообщает администрация Петропавловска-Камчатского. "По информации Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города из-за сохранения плохой видимости на дорогах, сильного ветра, непрекращающихся осадков в целях безопасности в Петропавловске-Камчатском движение пассажирского транспорта на сегодня остановлено полностью", — говорится в Telegram-канале властей. О времени возобновления работы автобусов мэрия сообщит дополнительно, предположительно — утром в среду.
Движение автобусов в Петропавловске-Камчатском полностью остановили

Движение автобусов в Петропавловске-Камчатском полностью остановили из-за непогоды

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв – РИА Новости. Движение всего пассажирского транспорта в Петропавловске-Камчатском полностью остановлено во вторник из-за сложных погодных условий, сообщает администрация Петропавловска-Камчатского.
"По информации Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города из-за сохранения плохой видимости на дорогах, сильного ветра, непрекращающихся осадков в целях безопасности в Петропавловске-Камчатском движение пассажирского транспорта на сегодня остановлено полностью", — говорится в Telegram-канале властей.
О времени возобновления работы автобусов мэрия сообщит дополнительно, предположительно — утром в среду.
 
