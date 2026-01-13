https://1prime.ru/20260113/pitstserii-866428978.html

Сеть корейских пиццерий планирует начать работу в России

Сеть корейских пиццерий планирует начать работу в России - 13.01.2026, ПРАЙМ

Сеть корейских пиццерий планирует начать работу в России

13.01.2026

экономика

бизнес

россия

приморский край

владивосток

сахалин

мид рф

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - ПРАЙМ. Сеть корейских пиццерий Pizza Mukda планирует открыть первую в России точку продаж в Уссурийске Приморского края, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на южнокорейское издание Shina Ilbo. "Бренд Pizza Mukda, небольшая пиццерия, принадлежащая одному человеку и управляемая компанией Pizza Innovation Co. Ltd., ускоряет агрессивный выход на зарубежные рынки, в связи с чем планирует официально открыть свой первый магазин в Уссурийске 15 января 2026 года", - говорится в сообщении. Компания открыла свой 28-й зарубежный магазин, выйдя на восьмой по счету международный рынок, что подтверждает её статус одной из наиболее активно глобализирующихся отечественных франчайзинговых компаний. Стратегическое решение открыть первый российский филиал именно в Уссурийске обусловлено уникальным статусом города. Уссурийск известен как центр корейского культурного обмена и место компактного проживания этнических корейцев. Важную роль здесь играет Культурный центр Корё, способствующий популяризации корейского языка, что создаёт идеальную основу для продвижения национальной кухни. Как отметили в издании, в Приморском крае высокий спрос на пиццу, а интерес к корейской кухне быстро растет благодаря популярности корейской еды и сериалов. Pizza Mukda откроет второй магазин на Сахалине в конце января и планирует расширить свой бренд на весь Дальний Восток, с целью открытия как минимум двух дополнительных магазинов во Владивостоке в первой половине 2026 года. Сеть пиццерий, завершив деятельность в пяти странах Восточной Азии, расширила свое присутствие на рынке Океании. Опираясь на опыт выхода в Россию, бренд готовится к освоению развивающихся рынков - Мексики и Индии. Кроме того, ведутся переговоры по мастер-франчайзингу с компаниями в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

