Сеть корейских пиццерий планирует начать работу в России
Сеть корейских пиццерий Pizza Mukda планирует открыть первый магазин в Приморье 15 января
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - ПРАЙМ. Сеть корейских пиццерий Pizza Mukda планирует открыть первую в России точку продаж в Уссурийске Приморского края, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на южнокорейское издание Shina Ilbo.
"Бренд Pizza Mukda, небольшая пиццерия, принадлежащая одному человеку и управляемая компанией Pizza Innovation Co. Ltd., ускоряет агрессивный выход на зарубежные рынки, в связи с чем планирует официально открыть свой первый магазин в Уссурийске 15 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Компания открыла свой 28-й зарубежный магазин, выйдя на восьмой по счету международный рынок, что подтверждает её статус одной из наиболее активно глобализирующихся отечественных франчайзинговых компаний.
Стратегическое решение открыть первый российский филиал именно в Уссурийске обусловлено уникальным статусом города. Уссурийск известен как центр корейского культурного обмена и место компактного проживания этнических корейцев. Важную роль здесь играет Культурный центр Корё, способствующий популяризации корейского языка, что создаёт идеальную основу для продвижения национальной кухни.
Как отметили в издании, в Приморском крае высокий спрос на пиццу, а интерес к корейской кухне быстро растет благодаря популярности корейской еды и сериалов. Pizza Mukda откроет второй магазин на Сахалине в конце января и планирует расширить свой бренд на весь Дальний Восток, с целью открытия как минимум двух дополнительных магазинов во Владивостоке в первой половине 2026 года.
Сеть пиццерий, завершив деятельность в пяти странах Восточной Азии, расширила свое присутствие на рынке Океании. Опираясь на опыт выхода в Россию, бренд готовится к освоению развивающихся рынков - Мексики и Индии. Кроме того, ведутся переговоры по мастер-франчайзингу с компаниями в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.