МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского, заявил бывший британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.Так он отреагировал на решение правительства Норвегии выделить Киеву около 400 миллионов долларов на поддержание работы энергетического сектора и украинского государства."Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду", — написал он.Эксперт отметил, что поражен способности европейских лидеров "не видеть леса за деревьями" в отношении ситуации на Украине.Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
