На Западе резко отреагировали на план Норвегии в отношении Украины - 13.01.2026, ПРАЙМ
На Западе резко отреагировали на план Норвегии в отношении Украины
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского, заявил бывший британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.Так он отреагировал на решение правительства Норвегии выделить Киеву около 400 миллионов долларов на поддержание работы энергетического сектора и украинского государства."Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду", — написал он.Эксперт отметил, что поражен способности европейских лидеров "не видеть леса за деревьями" в отношении ситуации на Украине.Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
17:25 13.01.2026
 
На Западе резко отреагировали на план Норвегии в отношении Украины

Прауд: ЕС должен прекратить поддержку киевского режима

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
© Unsplash/Kilian Kremer
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского, заявил бывший британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.
Так он отреагировал на решение правительства Норвегии выделить Киеву около 400 миллионов долларов на поддержание работы энергетического сектора и украинского государства.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине и ЕС
Вчера, 19:32
"Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду", — написал он.
Эксперт отметил, что поражен способности европейских лидеров "не видеть леса за деревьями" в отношении ситуации на Украине.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
В Германии заявили о возможной отправке войск ЕС на Украину
31 декабря 2025, 21:29
 
