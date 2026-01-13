https://1prime.ru/20260113/plan-866448190.html

На Западе резко отреагировали на план Норвегии в отношении Украины

Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского, заявил бывший

мировая экономика

общество

украина

норвегия

киев

владимир зеленский

всу

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского, заявил бывший британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.Так он отреагировал на решение правительства Норвегии выделить Киеву около 400 миллионов долларов на поддержание работы энергетического сектора и украинского государства."Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду", — написал он.Эксперт отметил, что поражен способности европейских лидеров "не видеть леса за деревьями" в отношении ситуации на Украине.Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.

2026

