Площадь лесных пожаров в России в 2025 году сократилась в два раза

2026-01-13T04:26+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Площадь лесных пожаров в РФ сократилась в 2025 году в два раза, до 4,3 миллиона гектаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. "В 2025 году их площадь сократилась по сравнению с прошлым годом в 2 раза – до 4,3 миллиона гектаров", - сказал он. По словам Козлова, за последние годы на порядок было увеличено федеральное финансирование сферы, что позволило регионам приобрести лесопожарную технику и оборудование. "Каждый год, до начала пожароопасного сезона субъекты обязаны разработать и утвердить сводные планы тушения лесных пожаров. Созданы лесопожарные центры в Красноярском и Забайкальском краях. Все это вместе позволило существенно уменьшить площади лесных пожаров", - добавил глава министерства. Он отметил, что работа по охране лесов от пожаров продолжится - в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку заложены средства на создание и укрупнение лесопожарных формирований в 19 наиболее горимых субъектах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 января в 10.00 мск.

