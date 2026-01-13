https://1prime.ru/20260113/ploschad-866423676.html
Площадь лесных пожаров в России в 2025 году сократилась в два раза
2026-01-13T04:26+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Площадь лесных пожаров в РФ сократилась в 2025 году в два раза, до 4,3 миллиона гектаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"В 2025 году их площадь сократилась по сравнению с прошлым годом в 2 раза – до 4,3 миллиона гектаров", - сказал он.
По словам Козлова, за последние годы на порядок было увеличено федеральное финансирование сферы, что позволило регионам приобрести лесопожарную технику и оборудование.
"Каждый год, до начала пожароопасного сезона субъекты обязаны разработать и утвердить сводные планы тушения лесных пожаров. Созданы лесопожарные центры в Красноярском и Забайкальском краях. Все это вместе позволило существенно уменьшить площади лесных пожаров", - добавил глава министерства.
Он отметил, что работа по охране лесов от пожаров продолжится - в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку заложены средства на создание и укрупнение лесопожарных формирований в 19 наиболее горимых субъектах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 января в 10.00 мск.
