Площадь лесных пожаров в России в 2025 году сократилась в два раза - 13.01.2026, ПРАЙМ
Площадь лесных пожаров в России в 2025 году сократилась в два раза
Площадь лесных пожаров в России в 2025 году сократилась в два раза - 13.01.2026, ПРАЙМ
Площадь лесных пожаров в России в 2025 году сократилась в два раза
Площадь лесных пожаров в РФ сократилась в 2025 году в два раза, до 4,3 миллиона гектаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. | 13.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Площадь лесных пожаров в РФ сократилась в 2025 году в два раза, до 4,3 миллиона гектаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. "В 2025 году их площадь сократилась по сравнению с прошлым годом в 2 раза – до 4,3 миллиона гектаров", - сказал он. По словам Козлова, за последние годы на порядок было увеличено федеральное финансирование сферы, что позволило регионам приобрести лесопожарную технику и оборудование. "Каждый год, до начала пожароопасного сезона субъекты обязаны разработать и утвердить сводные планы тушения лесных пожаров. Созданы лесопожарные центры в Красноярском и Забайкальском краях. Все это вместе позволило существенно уменьшить площади лесных пожаров", - добавил глава министерства. Он отметил, что работа по охране лесов от пожаров продолжится - в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку заложены средства на создание и укрупнение лесопожарных формирований в 19 наиболее горимых субъектах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 января в 10.00 мск.
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Александр Козлов, Минприроды
04:26 13.01.2026
 
Площадь лесных пожаров в России в 2025 году сократилась в два раза

Козлов: площадь лесных пожаров в России сократилась в 2025 году в два раза

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Площадь лесных пожаров в РФ сократилась в 2025 году в два раза, до 4,3 миллиона гектаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"В 2025 году их площадь сократилась по сравнению с прошлым годом в 2 раза – до 4,3 миллиона гектаров", - сказал он.
По словам Козлова, за последние годы на порядок было увеличено федеральное финансирование сферы, что позволило регионам приобрести лесопожарную технику и оборудование.
"Каждый год, до начала пожароопасного сезона субъекты обязаны разработать и утвердить сводные планы тушения лесных пожаров. Созданы лесопожарные центры в Красноярском и Забайкальском краях. Все это вместе позволило существенно уменьшить площади лесных пожаров", - добавил глава министерства.
Он отметил, что работа по охране лесов от пожаров продолжится - в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку заложены средства на создание и укрупнение лесопожарных формирований в 19 наиболее горимых субъектах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 января в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФАлександр КозловМинприроды
 
 
