https://1prime.ru/20260113/podacha-866421218.html
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово"
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" - 13.01.2026, ПРАЙМ
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово"
Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" ("ДМЕ Холдинг") открылась 13 января в 00.01 мск, следует из данных ресурса ГИС "Торги". | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T00:18+0300
2026-01-13T00:18+0300
2026-01-13T00:18+0300
бизнес
рф
московская область
антон силуанов
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866421218.jpg?1768252731
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" ("ДМЕ Холдинг") открылась 13 января в 00.01 мск, следует из данных ресурса ГИС "Торги".
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Дата и время начала подачи заявок 13.01.2026 00:01 (мск)", - сообщается на странице лота.
Начальная цена холдинга превышает 132 миллиарда рублей, при этом шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, а размер задатка составляет 26,45 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества, указывается в материалах.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
рф
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, московская область, антон силуанов, аэропорт домодедово
Бизнес, РФ, Московская область, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово"
Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" началась 13 января
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" ("ДМЕ Холдинг") открылась 13 января в 00.01 мск, следует из данных ресурса ГИС "Торги".
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Дата и время начала подачи заявок 13.01.2026 00:01 (мск)", - сообщается на странице лота.
Начальная цена холдинга превышает 132 миллиарда рублей, при этом шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, а размер задатка составляет 26,45 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества, указывается в материалах.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".