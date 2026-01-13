Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово"

https://1prime.ru/20260113/podacha-866421218.html

Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" ("ДМЕ Холдинг") открылась 13 января в 00.01 мск, следует из данных ресурса ГИС "Торги".

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" ("ДМЕ Холдинг") открылась 13 января в 00.01 мск, следует из данных ресурса ГИС "Торги". "Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Дата и время начала подачи заявок 13.01.2026 00:01 (мск)", - сообщается на странице лота. Начальная цена холдинга превышает 132 миллиарда рублей, при этом шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, а размер задатка составляет 26,45 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества, указывается в материалах. В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть. Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".

