Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/podacha-866421218.html
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово"
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" - 13.01.2026, ПРАЙМ
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово"
Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" ("ДМЕ Холдинг") открылась 13 января в 00.01 мск, следует из данных ресурса ГИС "Торги". | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T00:18+0300
2026-01-13T00:18+0300
бизнес
рф
московская область
антон силуанов
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866421218.jpg?1768252731
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" ("ДМЕ Холдинг") открылась 13 января в 00.01 мск, следует из данных ресурса ГИС "Торги". "Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Дата и время начала подачи заявок 13.01.2026 00:01 (мск)", - сообщается на странице лота. Начальная цена холдинга превышает 132 миллиарда рублей, при этом шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, а размер задатка составляет 26,45 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества, указывается в материалах. В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть. Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
рф
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, московская область, антон силуанов, аэропорт домодедово
Бизнес, РФ, Московская область, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово
00:18 13.01.2026
 
Началась подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово"

Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" началась 13 января

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Подача заявок на торги по продаже аэропорта "Домодедово" ("ДМЕ Холдинг") открылась 13 января в 00.01 мск, следует из данных ресурса ГИС "Торги".
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" (сведения об иных обществах в Инф. сообщении)... Дата и время начала подачи заявок 13.01.2026 00:01 (мск)", - сообщается на странице лота.
Начальная цена холдинга превышает 132 миллиарда рублей, при этом шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, а размер задатка составляет 26,45 миллиарда рублей, он должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества, указывается в материалах.
В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
 
БизнесРФМосковская областьАнтон Силуановаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала