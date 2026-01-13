Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гранд Сервис Экспресс" перевез более 300 тысяч пассажиров с начала года - 13.01.2026
"Гранд Сервис Экспресс" перевез более 300 тысяч пассажиров с начала года
"Гранд Сервис Экспресс" перевез более 300 тысяч пассажиров с начала года
2026-01-13T14:36+0300
2026-01-13T14:36+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик поездов в Крым в период новогодних каникул перевез свыше 300 тысяч человек, из которых более 9,5 тысяч встретили Новый год в пути, сообщает компания. "Поездами "Таврия" в направлении полуострова Крым и обратно воспользовались 299,7 тысяч человек, это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 7 тысяч человек путешествовали поездом №53/54 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург – Москва. Новый год в поездах встретили больше 9,5 тысяч путешественников", - говорится в сообщении. Уточняется, что три тысячи маленьких пассажиров на каникулах отправились в поездку в составе организованных групп. По данным компании, больше всего пассажиров перевезли поезда № 91/92 Москва – Севастополь и № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, а самым популярным направлением стало Москва – Симферополь – Москва. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
14:36 13.01.2026
 
"Гранд Сервис Экспресс" перевез более 300 тысяч пассажиров с начала года

Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург - Крым. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик поездов в Крым в период новогодних каникул перевез свыше 300 тысяч человек, из которых более 9,5 тысяч встретили Новый год в пути, сообщает компания.
"Поездами "Таврия" в направлении полуострова Крым и обратно воспользовались 299,7 тысяч человек, это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 7 тысяч человек путешествовали поездом №53/54 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург – Москва. Новый год в поездах встретили больше 9,5 тысяч путешественников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что три тысячи маленьких пассажиров на каникулах отправились в поездку в составе организованных групп.
По данным компании, больше всего пассажиров перевезли поезда № 91/92 МоскваСевастополь и № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, а самым популярным направлением стало Москва – Симферополь – Москва.
"Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
 
Заголовок открываемого материала