https://1prime.ru/20260113/poezda-866441494.html

"Гранд Сервис Экспресс" перевез более 300 тысяч пассажиров с начала года

"Гранд Сервис Экспресс" перевез более 300 тысяч пассажиров с начала года - 13.01.2026, ПРАЙМ

"Гранд Сервис Экспресс" перевез более 300 тысяч пассажиров с начала года

Железнодорожный перевозчик поездов в Крым в период новогодних каникул перевез свыше 300 тысяч человек, из которых более 9,5 тысяч встретили Новый год в пути,... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T14:36+0300

2026-01-13T14:36+0300

2026-01-13T14:36+0300

бизнес

туризм

россия

москва

крым

санкт-петербург

гранд сервис экспресс

железнодорожные перевозки

железнодорожный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865992770_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ebff3af61d9eb23135b0b077de3f6c91.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик поездов в Крым в период новогодних каникул перевез свыше 300 тысяч человек, из которых более 9,5 тысяч встретили Новый год в пути, сообщает компания. "Поездами "Таврия" в направлении полуострова Крым и обратно воспользовались 299,7 тысяч человек, это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 7 тысяч человек путешествовали поездом №53/54 "Гранд Экспресс" сообщением Санкт-Петербург – Москва. Новый год в поездах встретили больше 9,5 тысяч путешественников", - говорится в сообщении. Уточняется, что три тысячи маленьких пассажиров на каникулах отправились в поездку в составе организованных групп. По данным компании, больше всего пассажиров перевезли поезда № 91/92 Москва – Севастополь и № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, а самым популярным направлением стало Москва – Симферополь – Москва. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

москва

крым

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, крым, санкт-петербург, гранд сервис экспресс, железнодорожные перевозки, железнодорожный транспорт