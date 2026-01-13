https://1prime.ru/20260113/poshliny-866432982.html
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений - 13.01.2026, ПРАЙМ
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений еще на два года - до 29 февраля... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T10:51+0300
2026-01-13T10:51+0300
2026-01-13T10:51+0300
экономика
промышленность
евразийская экономическая комиссия
минеральные удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_79c461518f29951653523faacc21d439.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений еще на два года - до 29 февраля 2028 года, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока комиссии. "Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного, размолотых, в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что решение вступит в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования. Там также напомнили, что нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на эти товары уже действовала в период с 5 января 2024 года по 4 января 2026 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_27f0443af43180fe8faeb9d79d0d5731.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, евразийская экономическая комиссия, минеральные удобрения
Экономика, Промышленность, Евразийская экономическая комиссия, минеральные удобрения
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений
ЕЭК обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства удобрений еще на 2 года
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений еще на два года - до 29 февраля 2028 года, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока комиссии.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного, размолотых, в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что решение вступит в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования.
Там также напомнили, что нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на эти товары уже действовала в период с 5 января 2024 года по 4 января 2026 года.