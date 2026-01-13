Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/poshliny-866432982.html
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений - 13.01.2026, ПРАЙМ
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений еще на два года - до 29 февраля... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T10:51+0300
2026-01-13T10:51+0300
экономика
промышленность
евразийская экономическая комиссия
минеральные удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:121:1400:909_1920x0_80_0_0_79c461518f29951653523faacc21d439.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений еще на два года - до 29 февраля 2028 года, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока комиссии. "Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного, размолотых, в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что решение вступит в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования. Там также напомнили, что нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на эти товары уже действовала в период с 5 января 2024 года по 4 января 2026 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84182/92/841829271_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_27f0443af43180fe8faeb9d79d0d5731.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, евразийская экономическая комиссия, минеральные удобрения
Экономика, Промышленность, Евразийская экономическая комиссия, минеральные удобрения
10:51 13.01.2026
 
Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений

ЕЭК обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства удобрений еще на 2 года

© Фото : Евразийская экономическая комиссияЗдание ЕЭК
Здание ЕЭК - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
© Фото : Евразийская экономическая комиссия
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений еще на два года - до 29 февраля 2028 года, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока комиссии.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного, размолотых, в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что решение вступит в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования.
Там также напомнили, что нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на эти товары уже действовала в период с 5 января 2024 года по 4 января 2026 года.
 
ЭкономикаПромышленностьЕвразийская экономическая комиссияминеральные удобрения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала