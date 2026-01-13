https://1prime.ru/20260113/poshliny-866432982.html

Коллегия ЕЭК обнулила пошлины на фосфаты для производства удобрений

2026-01-13T10:51+0300

экономика

промышленность

евразийская экономическая комиссия

минеральные удобрения

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозные пошлины на фосфаты для производства минеральных удобрений еще на два года - до 29 февраля 2028 года, сообщила во вторник пресс-служба торгового блока комиссии. "Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного, размолотых, в размере 0% от таможенной стоимости сроком по 29 февраля 2028 года включительно", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что решение вступит в силу через 30 календарных дней после его официального опубликования. Там также напомнили, что нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на эти товары уже действовала в период с 5 января 2024 года по 4 января 2026 года.

