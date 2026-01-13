https://1prime.ru/20260113/posol-866423496.html

Посол Дании в США встретился с конгрессменом Файном

Посол Дании в США встретился с конгрессменом Файном - 13.01.2026, ПРАЙМ

Посол Дании в США встретился с конгрессменом Файном

Посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сообщил, что встретился с конгрессменом Рэнди Файном, который предложил законопроект об аннексии Гренландии. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T04:02+0300

2026-01-13T04:02+0300

2026-01-13T04:02+0300

экономика

мировая экономика

общество

гренландия

сша

дания

дональд трамп

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866423496.jpg?1768266142

ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сообщил, что встретился с конгрессменом Рэнди Файном, который предложил законопроект об аннексии Гренландии. "Мы встретились к конгрессменом Файном и исчерпывающе дали понят, что Гренландия - это часть королевства Дания", - написал дипломат в соцсети Х. Он добавил, что Дания и Гренландия готовы укреплять сотрудничество с США в сфере безопасности. Файн ранее сообщил о внесении в американский конгресс на рассмотрение законопроекта "Об аннексии Гренландии", который даст президенту США полномочия на необходимые шаги для присоединения острова. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными. Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

гренландия

сша

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, ес