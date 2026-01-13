https://1prime.ru/20260113/posol-866423496.html
Посол Дании в США встретился с конгрессменом Файном
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен сообщил, что встретился с конгрессменом Рэнди Файном, который предложил законопроект об аннексии Гренландии.
"Мы встретились к конгрессменом Файном и исчерпывающе дали понят, что Гренландия - это часть королевства Дания", - написал дипломат в соцсети Х.
Он добавил, что Дания и Гренландия готовы укреплять сотрудничество с США в сфере безопасности.
Файн ранее сообщил о внесении в американский конгресс на рассмотрение законопроекта "Об аннексии Гренландии", который даст президенту США полномочия на необходимые шаги для присоединения острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
