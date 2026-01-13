https://1prime.ru/20260113/pravda-866458529.html
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине
киев
запад
одесса
василий небензя
дмитрий песков
цру
оон
всу
владимир путин
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Запад продолжит поддержку Киева до тех пор, пока российские войска не освободят Киев и Одессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Дэниэлом Дэвисом на YouTube-канале "Deep Dive"."Россия возьмет Киев, возьмет Одессу. И когда это произойдет, я думаю, тогда наконец очнутся заблуждающиеся люди на Западе", — сказал он.Эксперт отметил, что со временем западные военные элиты признают отсутствие у Киева перспектив победы и осознают необходимость завершения конфликта так, "чтобы от Украины хоть что-то осталось".Дэвис добавил, что киевский режим уже не способен обеспечивать стабильное электроснабжение столицы и испытывает острый дефицит живой силы, несмотря на насильственную мобилизацию. При этом Запад продолжает поддерживать Украину, игнорируя тяжелое положение ВСУ.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине
