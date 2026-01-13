Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/pravda-866458529.html
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине
Запад продолжит поддержку Киева до тех пор, пока российские войска не освободят Киев и Одессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Дэниэлом... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T23:19+0300
2026-01-13T23:19+0300
киев
запад
одесса
василий небензя
дмитрий песков
цру
оон
всу
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Запад продолжит поддержку Киева до тех пор, пока российские войска не освободят Киев и Одессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Дэниэлом Дэвисом на YouTube-канале "Deep Dive"."Россия возьмет Киев, возьмет Одессу. И когда это произойдет, я думаю, тогда наконец очнутся заблуждающиеся люди на Западе", — сказал он.Эксперт отметил, что со временем западные военные элиты признают отсутствие у Киева перспектив победы и осознают необходимость завершения конфликта так, "чтобы от Украины хоть что-то осталось".Дэвис добавил, что киевский режим уже не способен обеспечивать стабильное электроснабжение столицы и испытывает острый дефицит живой силы, несмотря на насильственную мобилизацию. При этом Запад продолжает поддерживать Украину, игнорируя тяжелое положение ВСУ.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20260113/kollaps-866458368.html
https://1prime.ru/20260113/dialog-866458203.html
киев
запад
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, запад, одесса, василий небензя, дмитрий песков, цру, оон, всу, владимир путин
Киев, ЗАПАД, Одесса, Василий Небензя, Дмитрий Песков, ЦРУ, ООН, ВСУ, Владимир Путин
23:19 13.01.2026
 
"Возьмут Киев и Одессу". В США рассказали жесткую правду об Украине

Джонсон: Запад очнется лишь после взятия Киева и Одессы Россией

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Запад продолжит поддержку Киева до тех пор, пока российские войска не освободят Киев и Одессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Дэниэлом Дэвисом на YouTube-канале "Deep Dive".
"Россия возьмет Киев, возьмет Одессу. И когда это произойдет, я думаю, тогда наконец очнутся заблуждающиеся люди на Западе", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
В Раде обрушились с критикой на Зеленского после событий на Украине
23:15
Эксперт отметил, что со временем западные военные элиты признают отсутствие у Киева перспектив победы и осознают необходимость завершения конфликта так, "чтобы от Украины хоть что-то осталось".
Дэвис добавил, что киевский режим уже не способен обеспечивать стабильное электроснабжение столицы и испытывает острый дефицит живой силы, несмотря на насильственную мобилизацию. При этом Запад продолжает поддерживать Украину, игнорируя тяжелое положение ВСУ.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
На Западе бурно отреагировали на признание Еврокомиссии о России
23:13
 
КиевЗАПАДОдессаВасилий НебензяДмитрий ПесковЦРУООНВСУВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала