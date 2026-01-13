Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260113/premer-866423768.html
2026-01-13T04:29+0300
2026-01-13T04:29+0300
04:29 13.01.2026
 
Премьер Британии пригрозил взять под контроль чат-бот Маска

Премьер Британии Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Илона Маска

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Илона Маска из-за злоупотребления технологией для создания изображения полуобнаженных фотографий людей, сообщает телеканал Sky News.
"Если (соцсеть - ред.) X не может контролировать Grok, это сделаем мы - и сделаем быстро, потому что, если вы извлекаете выгоду из причинения вреда и злоупотребления, вы теряете право на саморегулирование", - цитирует телеканал комментарий Стармера на встрече с парламентариями Лейбористской партии.
По словам Стармера, защита сексуальной объективации женщин и несовершеннолетних, к которой прибегают недобросовестные пользователи Grok, демонстрирует полную искаженность приоритетов руководства соцсети X.
Британский медиарегулятор Ofcom ранее начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения с помощью искусственного интеллекта. Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушения Ofcom может наложить штраф, равный 10% глобальной выручки компании.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X. В четверг Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
 
