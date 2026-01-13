Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года

https://1prime.ru/20260113/pshenitsa-866440573.html

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре прошлого года поставила пшеницы в Турцию на рекордные с лета 2023 года 189,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни. Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом - сразу в 25 раз (в ноябре 2024 года российский экспорт пшеницы туда достигал 7,6 миллиона долларов). Россия - основной поставщик зерна в страну: в конце осени она обеспечила 70% импортных потребностей Турции. Пшеница при этом составляет более 90% в зерновых поставках, еще 6% приходится на ячмень, а оставшаяся доля - на кукурузу и гречку.

