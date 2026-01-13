https://1prime.ru/20260113/pshenitsa-866440573.html
Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года
Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года - 13.01.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года
Россия в ноябре прошлого года поставила пшеницы в Турцию на рекордные с лета 2023 года 189,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T14:22+0300
2026-01-13T14:22+0300
2026-01-13T14:22+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
турция
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре прошлого года поставила пшеницы в Турцию на рекордные с лета 2023 года 189,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни. Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом - сразу в 25 раз (в ноябре 2024 года российский экспорт пшеницы туда достигал 7,6 миллиона долларов). Россия - основной поставщик зерна в страну: в конце осени она обеспечила 70% импортных потребностей Турции. Пшеница при этом составляет более 90% в зерновых поставках, еще 6% приходится на ячмень, а оставшаяся доля - на кукурузу и гречку.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_98b68c0bdfe4945c0ab571bf98f1f219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, турция, экспорт
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, экспорт
Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года
Россия поставила в Турцию пшеницу на рекордные $189,4 млн