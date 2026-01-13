Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года - 13.01.2026
Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года
Российский экспорт пшеницы в Турцию достиг рекорда с лета 2023 года
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре прошлого года поставила пшеницы в Турцию на рекордные с лета 2023 года 189,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни. Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом - сразу в 25 раз (в ноябре 2024 года российский экспорт пшеницы туда достигал 7,6 миллиона долларов). Россия - основной поставщик зерна в страну: в конце осени она обеспечила 70% импортных потребностей Турции. Пшеница при этом составляет более 90% в зерновых поставках, еще 6% приходится на ячмень, а оставшаяся доля - на кукурузу и гречку.
14:22 13.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка зерновых
Уборка зерновых - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Уборка зерновых. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре прошлого года поставила пшеницы в Турцию на рекордные с лета 2023 года 189,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни.
Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом - сразу в 25 раз (в ноябре 2024 года российский экспорт пшеницы туда достигал 7,6 миллиона долларов).
Россия - основной поставщик зерна в страну: в конце осени она обеспечила 70% импортных потребностей Турции. Пшеница при этом составляет более 90% в зерновых поставках, еще 6% приходится на ячмень, а оставшаяся доля - на кукурузу и гречку.
 
