Путин перевел дочку Rockwool под управление "Развития строительных активов"

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская "дочка" датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool передается во временное управление компании "Развитие строительных активов", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе указано, что под временное управление АО "Развитие строительных активов" переходят "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ", принадлежащих РОКВУЛ А/С (ROCKWOOL A/S)... 68 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Роквул-Волга", принадлежащих РОКВУЛ А/C (ROCKWOOL A/S)". Другим указом 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак", принадлежащих Кэнпак C.А. (Canpack S.A.), и 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак Завод упаковки", принадлежащих компании "Тапон Франс" (Tapon France), передаются во временное управление ООО "СтальЭлемент". Указы вступили в силу со дня их официального опубликования, 31 декабря 2025 года.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская "дочка" датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool передается во временное управление компании "Развитие строительных активов", соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе указано, что под временное управление АО "Развитие строительных активов" переходят "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ", принадлежащих РОКВУЛ А/С (ROCKWOOL A/S)... 68 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Роквул-Волга", принадлежащих РОКВУЛ А/C (ROCKWOOL A/S)".
Другим указом 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак", принадлежащих Кэнпак C.А. (Canpack S.A.), и 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак Завод упаковки", принадлежащих компании "Тапон Франс" (Tapon France), передаются во временное управление ООО "СтальЭлемент".
Указы вступили в силу со дня их официального опубликования, 31 декабря 2025 года.
