Минприроды заявило о выполнении мероприятий по стабилизации "Росгеологии"

Минприроды заявило о выполнении мероприятий по стабилизации "Росгеологии"

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Все мероприятия в рамках дорожной карты по стабилизации финансового состояния "Росгеологии" выполнены, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Сегодня все мероприятия дорожной карты по стабилизации финансового состояния Росгеологии выполнены", - сказал он. Козлов отметил, что в 2025 году произошли изменения в структуре и руководстве компании. Долг "Росгеологии" перед кредитными организациями рефинансирован и консолидирован в новом банке-партнере. Для этого принят ряд мер государственной поддержки, в том числе в виде субсидий банку-партнеру. Всё это вместе позволило сохранить компанию, подчеркнул министр. В конце апреля прошлого года в отчете компании сообщалось, что правительство РФ утвердило дорожную карту финансовой стабилизации "Росгеологии", включающую рефинансирование кредитов и в дальнейшем финансирование деятельности компании на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. В документе отмечалось, что "Росгеология" разработала проект организационно-финансовой модели, предусматривающей получение чистой прибыли в среднесрочной и долгосрочной перспективе (до 2039 года) при реализации мер государственной поддержки. Минфин РФ, представители которого вошли в совет директоров "Росгеологии", ожидает стабилизации финансовой ситуации в компании к 2028 году, говорила первый замминистра Ирина Окладникова в ходе заседания в Госдуме в октябре. По ее словам, у властей есть план, по которому за три года холдинг должен выйти на самостоятельное обслуживание оставшегося долга, и министерство провело совместную работу с Центральным банком. В сентябре 2024 года компания допустила дефолт по погашению выпуска облигаций первой серии на 6 миллиардов рублей. С января 2025 года компания допустила ряд дефолтов по выплате купонов по другому выпуску на 6 миллиардов рублей серии 001Р-02. Однако в июле прошлого года "Росгеология" полностью погасила оба облигационных займа, выплатила просроченные купоны. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.

