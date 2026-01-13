https://1prime.ru/20260113/rosnedra-866426700.html

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования, но выдавать их будут "по показаниям", рассказал в интервью РИА Новости руководитель ведомства Олег Казанов. В сентябре прошлого года он рассказывал, что власти РФ вынуждены ограничивать выдачу новых лицензий на угольные участки недр, чтобы не перегревать рынок, и окончательные решения принимает правительственная комиссия. "Сейчас у нас рассматривается еще 11 угольных объектов, принцип будет тот же - будем выдавать их в пользование "по показаниям", - сказал Казанов. Он пояснил, что среди таких "показаний" может быть необходимость предприятий переходить на примыкающие участки из-за истощения разрабатываемых или потребность в сырьевой базе со стороны местной электростанции. "Здесь надо отметить, что у нас есть программа развития угольной промышленности с перечнем объектов для лицензирования, но если ее реализовывать в том масштабе, в котором она когда-то задумывалась, это приведет к увеличению производства и избыточной нагрузке на инфраструктуру, что сейчас не на повестке дня", - добавил глава Роснедр. В 2025 году ведомство совместно с правительственной подкомиссией по ТЭК и Минэнерго РФ выдали лицензии только на два участка, хотя рассматривали десять. Это участок "Угольный" Читкандинского месторождения в Забайкалье и участок третьей очереди Бачатского разреза на Кузбассе. "Если Бачатский разрез - это большой объект с разовым платежом 1,3 миллиарда рублей, то "Угольный" - это небольшой объект местного значения. Передали его за 54 миллиона рублей", - пояснил Казанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 января в 10.00 мск.

