https://1prime.ru/20260113/rosnedra-866426700.html
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования - 13.01.2026, ПРАЙМ
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования, но выдавать их будут "по показаниям", рассказал в интервью РИА Новости руководитель ведомства Олег... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T07:48+0300
2026-01-13T07:48+0300
2026-01-13T07:48+0300
рф
забайкалье
кузбасс
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866426700.jpg?1768279736
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования, но выдавать их будут "по показаниям", рассказал в интервью РИА Новости руководитель ведомства Олег Казанов.
В сентябре прошлого года он рассказывал, что власти РФ вынуждены ограничивать выдачу новых лицензий на угольные участки недр, чтобы не перегревать рынок, и окончательные решения принимает правительственная комиссия.
"Сейчас у нас рассматривается еще 11 угольных объектов, принцип будет тот же - будем выдавать их в пользование "по показаниям", - сказал Казанов.
Он пояснил, что среди таких "показаний" может быть необходимость предприятий переходить на примыкающие участки из-за истощения разрабатываемых или потребность в сырьевой базе со стороны местной электростанции.
"Здесь надо отметить, что у нас есть программа развития угольной промышленности с перечнем объектов для лицензирования, но если ее реализовывать в том масштабе, в котором она когда-то задумывалась, это приведет к увеличению производства и избыточной нагрузке на инфраструктуру, что сейчас не на повестке дня", - добавил глава Роснедр.
В 2025 году ведомство совместно с правительственной подкомиссией по ТЭК и Минэнерго РФ выдали лицензии только на два участка, хотя рассматривали десять. Это участок "Угольный" Читкандинского месторождения в Забайкалье и участок третьей очереди Бачатского разреза на Кузбассе.
"Если Бачатский разрез - это большой объект с разовым платежом 1,3 миллиарда рублей, то "Угольный" - это небольшой объект местного значения. Передали его за 54 миллиона рублей", - пояснил Казанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 января в 10.00 мск.
рф
забайкалье
кузбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, забайкалье, кузбасс, роснедра
РФ, Забайкалье, КУЗБАСС, Роснедра
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования
Глава Роснедр Казанов: 11 участков угля для лицензирования будут выдавать "по показаниям"
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования, но выдавать их будут "по показаниям", рассказал в интервью РИА Новости руководитель ведомства Олег Казанов.
В сентябре прошлого года он рассказывал, что власти РФ вынуждены ограничивать выдачу новых лицензий на угольные участки недр, чтобы не перегревать рынок, и окончательные решения принимает правительственная комиссия.
"Сейчас у нас рассматривается еще 11 угольных объектов, принцип будет тот же - будем выдавать их в пользование "по показаниям", - сказал Казанов.
Он пояснил, что среди таких "показаний" может быть необходимость предприятий переходить на примыкающие участки из-за истощения разрабатываемых или потребность в сырьевой базе со стороны местной электростанции.
"Здесь надо отметить, что у нас есть программа развития угольной промышленности с перечнем объектов для лицензирования, но если ее реализовывать в том масштабе, в котором она когда-то задумывалась, это приведет к увеличению производства и избыточной нагрузке на инфраструктуру, что сейчас не на повестке дня", - добавил глава Роснедр.
В 2025 году ведомство совместно с правительственной подкомиссией по ТЭК и Минэнерго РФ выдали лицензии только на два участка, хотя рассматривали десять. Это участок "Угольный" Читкандинского месторождения в Забайкалье и участок третьей очереди Бачатского разреза на Кузбассе.
"Если Бачатский разрез - это большой объект с разовым платежом 1,3 миллиарда рублей, то "Угольный" - это небольшой объект местного значения. Передали его за 54 миллиона рублей", - пояснил Казанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 января в 10.00 мск.