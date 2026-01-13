Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/rosnedra-866426700.html
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования - 13.01.2026, ПРАЙМ
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования, но выдавать их будут "по показаниям", рассказал в интервью РИА Новости руководитель ведомства Олег... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T07:48+0300
2026-01-13T07:48+0300
рф
забайкалье
кузбасс
роснедра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866426700.jpg?1768279736
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования, но выдавать их будут "по показаниям", рассказал в интервью РИА Новости руководитель ведомства Олег Казанов. В сентябре прошлого года он рассказывал, что власти РФ вынуждены ограничивать выдачу новых лицензий на угольные участки недр, чтобы не перегревать рынок, и окончательные решения принимает правительственная комиссия. "Сейчас у нас рассматривается еще 11 угольных объектов, принцип будет тот же - будем выдавать их в пользование "по показаниям", - сказал Казанов. Он пояснил, что среди таких "показаний" может быть необходимость предприятий переходить на примыкающие участки из-за истощения разрабатываемых или потребность в сырьевой базе со стороны местной электростанции. "Здесь надо отметить, что у нас есть программа развития угольной промышленности с перечнем объектов для лицензирования, но если ее реализовывать в том масштабе, в котором она когда-то задумывалась, это приведет к увеличению производства и избыточной нагрузке на инфраструктуру, что сейчас не на повестке дня", - добавил глава Роснедр. В 2025 году ведомство совместно с правительственной подкомиссией по ТЭК и Минэнерго РФ выдали лицензии только на два участка, хотя рассматривали десять. Это участок "Угольный" Читкандинского месторождения в Забайкалье и участок третьей очереди Бачатского разреза на Кузбассе. "Если Бачатский разрез - это большой объект с разовым платежом 1,3 миллиарда рублей, то "Угольный" - это небольшой объект местного значения. Передали его за 54 миллиона рублей", - пояснил Казанов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 января в 10.00 мск.
рф
забайкалье
кузбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, забайкалье, кузбасс, роснедра
РФ, Забайкалье, КУЗБАСС, Роснедра
07:48 13.01.2026
 
Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования

Глава Роснедр Казанов: 11 участков угля для лицензирования будут выдавать "по показаниям"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Роснедра рассматривают 11 участков угля для лицензирования, но выдавать их будут "по показаниям", рассказал в интервью РИА Новости руководитель ведомства Олег Казанов.
В сентябре прошлого года он рассказывал, что власти РФ вынуждены ограничивать выдачу новых лицензий на угольные участки недр, чтобы не перегревать рынок, и окончательные решения принимает правительственная комиссия.
"Сейчас у нас рассматривается еще 11 угольных объектов, принцип будет тот же - будем выдавать их в пользование "по показаниям", - сказал Казанов.
Он пояснил, что среди таких "показаний" может быть необходимость предприятий переходить на примыкающие участки из-за истощения разрабатываемых или потребность в сырьевой базе со стороны местной электростанции.
"Здесь надо отметить, что у нас есть программа развития угольной промышленности с перечнем объектов для лицензирования, но если ее реализовывать в том масштабе, в котором она когда-то задумывалась, это приведет к увеличению производства и избыточной нагрузке на инфраструктуру, что сейчас не на повестке дня", - добавил глава Роснедр.
В 2025 году ведомство совместно с правительственной подкомиссией по ТЭК и Минэнерго РФ выдали лицензии только на два участка, хотя рассматривали десять. Это участок "Угольный" Читкандинского месторождения в Забайкалье и участок третьей очереди Бачатского разреза на Кузбассе.
"Если Бачатский разрез - это большой объект с разовым платежом 1,3 миллиарда рублей, то "Угольный" - это небольшой объект местного значения. Передали его за 54 миллиона рублей", - пояснил Казанов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 января в 10.00 мск.
 
РФЗабайкальеКУЗБАССРоснедра
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала