В Росрыболовстве рассказали о самообеспеченности России

13.01.2026

В Росрыболовстве рассказали о самообеспеченности России

Россия производит гораздо больше рыбы, чем потребляет и входит в пятерку самых крупных рыбодобывающих стран - уровень обеспечения продукцией превышает 100%,... | 13.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия производит гораздо больше рыбы, чем потребляет и входит в пятерку самых крупных рыбодобывающих стран - уровень обеспечения продукцией превышает 100%, рассказал РИА Новости руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Мы себя обеспечиваем полностью. Согласно доктрине продовольственной безопасности, мы производим гораздо больше рыбы, чем потребляем. Уровень нашей самообеспеченности составляет более 100%", - сообщил он. "Россия входит в пятерку самых крупных рыбодобывающих стран", - добавил Шестаков. Однако страна продолжает наращивать импорт рыбы и морепродуктов. Он отметил, что большое количество людей работает в отрасли. При этом сфера очень важна не только в промышленном масштабе, но и с точки зрения любительского рыболовства. По словам главы ведомства, пятая часть населения занимается любительским рыболовством. Для прибрежных регионов рыболовство играет важную роль, а для Камчатки это и вовсе жизненно определяющая отрасль.

