https://1prime.ru/20260113/rosrybolovstvo-866422947.html
В Росрыболовстве рассказали о самообеспеченности России
В Росрыболовстве рассказали о самообеспеченности России - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Росрыболовстве рассказали о самообеспеченности России
Россия производит гораздо больше рыбы, чем потребляет и входит в пятерку самых крупных рыбодобывающих стран - уровень обеспечения продукцией превышает 100%,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T03:07+0300
2026-01-13T03:07+0300
2026-01-13T03:07+0300
экономика
бизнес
россия
камчатка
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866422947.jpg?1768262875
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия производит гораздо больше рыбы, чем потребляет и входит в пятерку самых крупных рыбодобывающих стран - уровень обеспечения продукцией превышает 100%, рассказал РИА Новости руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы себя обеспечиваем полностью. Согласно доктрине продовольственной безопасности, мы производим гораздо больше рыбы, чем потребляем. Уровень нашей самообеспеченности составляет более 100%", - сообщил он.
"Россия входит в пятерку самых крупных рыбодобывающих стран", - добавил Шестаков. Однако страна продолжает наращивать импорт рыбы и морепродуктов.
Он отметил, что большое количество людей работает в отрасли. При этом сфера очень важна не только в промышленном масштабе, но и с точки зрения любительского рыболовства.
По словам главы ведомства, пятая часть населения занимается любительским рыболовством. Для прибрежных регионов рыболовство играет важную роль, а для Камчатки это и вовсе жизненно определяющая отрасль.
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, камчатка, росрыболовство
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Росрыболовство
В Росрыболовстве рассказали о самообеспеченности России
Глава Росрыболовства Шестаков: Россия производит гораздо больше рыбы, чем потребляет
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия производит гораздо больше рыбы, чем потребляет и входит в пятерку самых крупных рыбодобывающих стран - уровень обеспечения продукцией превышает 100%, рассказал РИА Новости руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы себя обеспечиваем полностью. Согласно доктрине продовольственной безопасности, мы производим гораздо больше рыбы, чем потребляем. Уровень нашей самообеспеченности составляет более 100%", - сообщил он.
"Россия входит в пятерку самых крупных рыбодобывающих стран", - добавил Шестаков. Однако страна продолжает наращивать импорт рыбы и морепродуктов.
Он отметил, что большое количество людей работает в отрасли. При этом сфера очень важна не только в промышленном масштабе, но и с точки зрения любительского рыболовства.
По словам главы ведомства, пятая часть населения занимается любительским рыболовством. Для прибрежных регионов рыболовство играет важную роль, а для Камчатки это и вовсе жизненно определяющая отрасль.