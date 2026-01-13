Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/rossija-866422696.html
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов - 13.01.2026, ПРАЙМ
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов
Россия по итогам прошлого года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T02:46+0300
2026-01-13T03:29+0300
экономика
россия
китай
испания
германия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866422696.jpg?1768264181
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны. По сравнению с 2024 годом поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза. Активнее всего Россия в прошлом году закупалась в октябре - 16% всех поставок пришлось именно на этот месяц. Также заметными поставки были в декабре (14%) и январе (11%). По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди крупнейших импортеров бразильского кофе, на нее пришлось 3% соответствующего экспорта страны. Сопоставимые с российскими объемы закупок были у Китая и Испании. А больше всего бразильского кофе в прошлом году импортировали Германия (15%), США (13%) и Италия (9%). В целом за год Бразилия нарастила поставки кофе на зарубежные рынки почти на треть, до 14,9 миллиарда долларов.
китай
испания
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, испания, германия
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
02:46 13.01.2026 (обновлено: 03:29 13.01.2026)
 
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов

Россия в 2024 году импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
По сравнению с 2024 годом поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза. Активнее всего Россия в прошлом году закупалась в октябре - 16% всех поставок пришлось именно на этот месяц. Также заметными поставки были в декабре (14%) и январе (11%).
По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди крупнейших импортеров бразильского кофе, на нее пришлось 3% соответствующего экспорта страны. Сопоставимые с российскими объемы закупок были у Китая и Испании.
А больше всего бразильского кофе в прошлом году импортировали Германия (15%), США (13%) и Италия (9%). В целом за год Бразилия нарастила поставки кофе на зарубежные рынки почти на треть, до 14,9 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙИСПАНИЯГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала