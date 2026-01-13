https://1prime.ru/20260113/rossija-866422696.html
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов - 13.01.2026, ПРАЙМ
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов
Россия по итогам прошлого года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T02:46+0300
2026-01-13T02:46+0300
2026-01-13T03:29+0300
экономика
россия
китай
испания
германия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866422696.jpg?1768264181
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны. По сравнению с 2024 годом поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза. Активнее всего Россия в прошлом году закупалась в октябре - 16% всех поставок пришлось именно на этот месяц. Также заметными поставки были в декабре (14%) и январе (11%). По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди крупнейших импортеров бразильского кофе, на нее пришлось 3% соответствующего экспорта страны. Сопоставимые с российскими объемы закупок были у Китая и Испании. А больше всего бразильского кофе в прошлом году импортировали Германия (15%), США (13%) и Италия (9%). В целом за год Бразилия нарастила поставки кофе на зарубежные рынки почти на треть, до 14,9 миллиарда долларов.
китай
испания
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, испания, германия
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
Россия за год импортировала кофе из Бразилии на рекордные $459 миллионов
Россия в 2024 году импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала бразильского кофе на рекордные 459,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
По сравнению с 2024 годом поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза. Активнее всего Россия в прошлом году закупалась в октябре - 16% всех поставок пришлось именно на этот месяц. Также заметными поставки были в декабре (14%) и январе (11%).
По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди крупнейших импортеров бразильского кофе, на нее пришлось 3% соответствующего экспорта страны. Сопоставимые с российскими объемы закупок были у Китая и Испании.
А больше всего бразильского кофе в прошлом году импортировали Германия (15%), США (13%) и Италия (9%). В целом за год Бразилия нарастила поставки кофе на зарубежные рынки почти на треть, до 14,9 миллиарда долларов.