https://1prime.ru/20260113/rossija-866423028.html
В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат
В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат - 13.01.2026, ПРАЙМ
В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат
В России из-за снегопадов в начале января резко выросли продажи лопат, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службах магазинов и маркетплейсов. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T03:16+0300
2026-01-13T03:16+0300
2026-01-13T03:16+0300
бизнес
россия
москва
всеинструменты.ру
ашан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866423028.jpg?1768263419
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В России из-за снегопадов в начале января резко выросли продажи лопат, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службах магазинов и маркетплейсов.
По данным онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру", спрос на лопаты для уборки снега 1-11 января по всей России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза. В сети "Ашан" зафиксировали еще более существенный рост - продажи выросли в восемь раз.
В Москве, где в начале января прошел рекордный снегопад, спрос на лопаты, по подсчетам "Всеинструменты.ру", подскочил в пять с половиной раз. Как сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ, пик заказов лопат для уборки снега в Москве пришелся непосредственно на период снегопада - 9 января.
Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что начавшийся 9 января снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, всеинструменты.ру, ашан
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВсеИнструменты.ру, Ашан
В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат
В России из-за снегопадов в начале января резко выросли продажи лопат
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В России из-за снегопадов в начале января резко выросли продажи лопат, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службах магазинов и маркетплейсов.
По данным онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру", спрос на лопаты для уборки снега 1-11 января по всей России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза. В сети "Ашан" зафиксировали еще более существенный рост - продажи выросли в восемь раз.
В Москве, где в начале января прошел рекордный снегопад, спрос на лопаты, по подсчетам "Всеинструменты.ру", подскочил в пять с половиной раз. Как сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ, пик заказов лопат для уборки снега в Москве пришелся непосредственно на период снегопада - 9 января.
Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что начавшийся 9 января снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений.