В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат - 13.01.2026
В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат
В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат - 13.01.2026, ПРАЙМ
В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат
В России из-за снегопадов в начале января резко выросли продажи лопат, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службах магазинов и маркетплейсов. | 13.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В России из-за снегопадов в начале января резко выросли продажи лопат, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службах магазинов и маркетплейсов. По данным онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру", спрос на лопаты для уборки снега 1-11 января по всей России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза. В сети "Ашан" зафиксировали еще более существенный рост - продажи выросли в восемь раз. В Москве, где в начале января прошел рекордный снегопад, спрос на лопаты, по подсчетам "Всеинструменты.ру", подскочил в пять с половиной раз. Как сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ, пик заказов лопат для уборки снега в Москве пришелся непосредственно на период снегопада - 9 января. Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что начавшийся 9 января снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений.
03:16 13.01.2026
 
В России из-за снегопадов резко выросли продажи лопат

В России из-за снегопадов в начале января резко выросли продажи лопат

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В России из-за снегопадов в начале января резко выросли продажи лопат, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службах магазинов и маркетплейсов.
По данным онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру", спрос на лопаты для уборки снега 1-11 января по всей России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза. В сети "Ашан" зафиксировали еще более существенный рост - продажи выросли в восемь раз.
В Москве, где в начале января прошел рекордный снегопад, спрос на лопаты, по подсчетам "Всеинструменты.ру", подскочил в пять с половиной раз. Как сообщили в пресс-службе Wildberries & Russ, пик заказов лопат для уборки снега в Москве пришелся непосредственно на период снегопада - 9 января.
Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что начавшийся 9 января снегопад в Москве вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений.
 
