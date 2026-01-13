Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия импортировала товаров из Бразилии на рекордную за три года сумму - 13.01.2026
Россия импортировала товаров из Бразилии на рекордную за три года сумму
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала товаров из Бразилии на рекордную за три года сумму, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны. По сравнению с предшествующим годом экспорт Бразилии в страну вырос на 5%, до 1,52 миллиарда долларов. Самыми заметными статьями в поставках в прошлом году стали мясо крупного рогатого скота (31% всех отгрузок), кофе (30%) и соя (6,5%). В свою очередь, Бразилия сократила импорт товаров из России на 14%, до 9,4 миллиарда долларов. Наибольший вес в денежном выражении пришелся на нефтепродукты (52%) и удобрения (43%). Таким образом, суммарный товарооборот двух стран снизился на 12% по сравнению с 2024 годом, достигнув 10,93 миллиарда долларов.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала товаров из Бразилии на рекордную за три года сумму, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
По сравнению с предшествующим годом экспорт Бразилии в страну вырос на 5%, до 1,52 миллиарда долларов. Самыми заметными статьями в поставках в прошлом году стали мясо крупного рогатого скота (31% всех отгрузок), кофе (30%) и соя (6,5%).
В свою очередь, Бразилия сократила импорт товаров из России на 14%, до 9,4 миллиарда долларов. Наибольший вес в денежном выражении пришелся на нефтепродукты (52%) и удобрения (43%).
Таким образом, суммарный товарооборот двух стран снизился на 12% по сравнению с 2024 годом, достигнув 10,93 миллиарда долларов.
 
