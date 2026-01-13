https://1prime.ru/20260113/rossija-866423864.html
Россия импортировала товаров из Бразилии на рекордную за три года сумму
2026-01-13T04:47+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866423864.jpg?1768268861
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года импортировала товаров из Бразилии на рекордную за три года сумму, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
По сравнению с предшествующим годом экспорт Бразилии в страну вырос на 5%, до 1,52 миллиарда долларов. Самыми заметными статьями в поставках в прошлом году стали мясо крупного рогатого скота (31% всех отгрузок), кофе (30%) и соя (6,5%).
В свою очередь, Бразилия сократила импорт товаров из России на 14%, до 9,4 миллиарда долларов. Наибольший вес в денежном выражении пришелся на нефтепродукты (52%) и удобрения (43%).
Таким образом, суммарный товарооборот двух стран снизился на 12% по сравнению с 2024 годом, достигнув 10,93 миллиарда долларов.
бразилия
мировая экономика, бизнес, бразилия
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, БРАЗИЛИЯ
