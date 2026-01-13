В России в 2025 году продали 23,6 миллиона смартфонов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260113/rossija-866424397.html
2026-01-13T05:36+0300
2026-01-13T05:36+0300
технологии
бизнес
россия
apple
samsung
xiaomi
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866424397.jpg?1768271764
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей, а в список самых популярных брендов вошли Apple, Samsung и Xiaomi, подсчитали для РИА Новости в МТС. "По итогам года в России было продано 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей", - сообщили в компании. Отмечается, что средняя стоимость гаджета составила 24,3 тысячи рублей, однако более трети всех продаж пришлось на смартфон до 10 тысяч рублей. "По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках - на них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 28% продаж в денежном выражении", - рассказали аналитики. В  компании добавили, что в топ-5 также вошли смартфоны брендов Tecno и Realme. Они продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счет агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда.
технологии, бизнес, россия, apple, samsung, xiaomi
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Apple, Samsung, Xiaomi
05:36 13.01.2026
 
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей, а в список самых популярных брендов вошли Apple, Samsung и Xiaomi, подсчитали для РИА Новости в МТС.
"По итогам года в России было продано 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей", - сообщили в компании.
Отмечается, что средняя стоимость гаджета составила 24,3 тысячи рублей, однако более трети всех продаж пришлось на смартфон до 10 тысяч рублей.
"По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках - на них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 28% продаж в денежном выражении", - рассказали аналитики.
В  компании добавили, что в топ-5 также вошли смартфоны брендов Tecno и Realme. Они продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счет агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда.
 
