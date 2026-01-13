https://1prime.ru/20260113/rossija-866424397.html
В России в 2025 году продали 23,6 миллиона смартфонов
В России в 2025 году продали 23,6 миллиона смартфонов
В России в 2025 году продали 23,6 миллиона смартфонов
В 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей, а в список самых популярных брендов вошли Apple, Samsung и Xiaomi
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей, а в список самых популярных брендов вошли Apple, Samsung и Xiaomi, подсчитали для РИА Новости в МТС.
"По итогам года в России было продано 23,6 миллиона смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей", - сообщили в компании.
Отмечается, что средняя стоимость гаджета составила 24,3 тысячи рублей, однако более трети всех продаж пришлось на смартфон до 10 тысяч рублей.
"По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках - на них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 28% продаж в денежном выражении", - рассказали аналитики.
В компании добавили, что в топ-5 также вошли смартфоны брендов Tecno и Realme. Они продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счет агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда.
В России в 2025 году продали 23,6 миллиона смартфонов
МТС: в 2025 году в России продали 23,6 миллиона смартфонов на 574 миллиарда рублей
