Мурманская область в 2025 году экспортировала более 115 тысяч тонн рыбы

13.01.2026

Мурманская область в 2025 году экспортировала более 115 тысяч тонн рыбы

Более 115 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировано в прошлом году из Мурманской области, более половины - в страны ЕС, остальное - в Китай, ОАЭ и другие... | 13.01.2026, ПРАЙМ

МУРМАНСК, 13 янв – ПРАЙМ. Более 115 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировано в прошлом году из Мурманской области, более половины - в страны ЕС, остальное - в Китай, ОАЭ и другие государства, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. "За 2025 год был осуществлен контроль и оформлено для отправки на экспорт 115,1 тысячи тонн рыбы и морепродукции из Мурманской области. Продукция экспортирована в страны Евросоюза, Китай, Республику Корея, ОАЭ, Марокко, Уругвай и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть продукции – 69,4 тысячи тонн - направлена в страны Европейского союза. В Китай отгружено более 30 тысяч тонн рыбы и рыбопродукции, а также живой камчатский краб. Также сообщается, что по сравнению с 2024 годом на 18,5% увеличился экспорт живого морского ежа и икры морского ежа. В 2025 году было экспортировано около 4 тонн ежей в ОАЭ, Таиланд, Китай, САР Гонконг Китая, Японию.

