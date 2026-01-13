Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мурманская область в 2025 году экспортировала более 115 тысяч тонн рыбы - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/ryba-866447766.html
Мурманская область в 2025 году экспортировала более 115 тысяч тонн рыбы
Мурманская область в 2025 году экспортировала более 115 тысяч тонн рыбы - 13.01.2026, ПРАЙМ
Мурманская область в 2025 году экспортировала более 115 тысяч тонн рыбы
Более 115 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировано в прошлом году из Мурманской области, более половины - в страны ЕС, остальное - в Китай, ОАЭ и другие... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T17:20+0300
2026-01-13T17:20+0300
россия
китай
оаэ
марокко
ес
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861377066_0:177:2929:1824_1920x0_80_0_0_79b4f0640d40ef297672c42f9b484a9a.jpg
МУРМАНСК, 13 янв – ПРАЙМ. Более 115 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировано в прошлом году из Мурманской области, более половины - в страны ЕС, остальное - в Китай, ОАЭ и другие государства, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. "За 2025 год был осуществлен контроль и оформлено для отправки на экспорт 115,1 тысячи тонн рыбы и морепродукции из Мурманской области. Продукция экспортирована в страны Евросоюза, Китай, Республику Корея, ОАЭ, Марокко, Уругвай и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть продукции – 69,4 тысячи тонн - направлена в страны Европейского союза. В Китай отгружено более 30 тысяч тонн рыбы и рыбопродукции, а также живой камчатский краб. Также сообщается, что по сравнению с 2024 годом на 18,5% увеличился экспорт живого морского ежа и икры морского ежа. В 2025 году было экспортировано около 4 тонн ежей в ОАЭ, Таиланд, Китай, САР Гонконг Китая, Японию.
https://1prime.ru/20260107/ryba-866268885.html
китай
оаэ
марокко
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861377066_130:0:2797:2000_1920x0_80_0_0_79a1af025e307064e7051ad254b78a13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, оаэ, марокко, ес, россельхознадзор
РОССИЯ, КИТАЙ, ОАЭ, МАРОККО, ЕС, Россельхознадзор
17:20 13.01.2026
 
Мурманская область в 2025 году экспортировала более 115 тысяч тонн рыбы

Из Мурманской области в 2025 году экспортировали более 115 тысяч тонн рыбы и морепродуктов

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкУлов рыбы
Улов рыбы - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Улов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МУРМАНСК, 13 янв – ПРАЙМ. Более 115 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировано в прошлом году из Мурманской области, более половины - в страны ЕС, остальное - в Китай, ОАЭ и другие государства, сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
"За 2025 год был осуществлен контроль и оформлено для отправки на экспорт 115,1 тысячи тонн рыбы и морепродукции из Мурманской области. Продукция экспортирована в страны Евросоюза, Китай, Республику Корея, ОАЭ, Марокко, Уругвай и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть продукции – 69,4 тысячи тонн - направлена в страны Европейского союза. В Китай отгружено более 30 тысяч тонн рыбы и рыбопродукции, а также живой камчатский краб.
Также сообщается, что по сравнению с 2024 годом на 18,5% увеличился экспорт живого морского ежа и икры морского ежа. В 2025 году было экспортировано около 4 тонн ежей в ОАЭ, Таиланд, Китай, САР Гонконг Китая, Японию.
Лов корюшки на Ладожском озере - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Цены на рыбу в мире поднялись до максимума с декабря 2023 года
7 января, 10:47
 
РОССИЯКИТАЙОАЭМАРОККОЕСРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала