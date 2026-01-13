Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился в начале основной торговой сессии
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии вторника в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,21% относительно предыдущего закрытия - до 2 696,27 пункта. В лидерах роста - акции "Соллерса" (+3,1%), "Генетико" (+1%), ПИКа (+0,26%), префы "Башнефти" (+0,17%) и обыкновенные акции "Селигдара" (+0,13%). В лидерах снижения - акции "Россетей Центра и Приволжья" (-1,99%), "Мосэнерго" (-1,46%), "Аэрофлота" (-1,37%), "Русала" (-1,2%) и "Инарктики" (-1,12%). "Технически индекс Мосбиржи протестировал важную поддержку в районе 2 700 пунктов. Если внешний фон останется стабильным, а цены на нефть Brent удержатся выше 63 долларов, мы можем увидеть восстановление к уровням 2 740 - 2 800 пунктов по мере закрытия дивидендных гэпов. При этом сохранится повышенный спрос на защитные активы на фоне повышенной геополитической напряженности", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер". "Сегодня ожидаем попыток российского рынка удержать позиции в нижней половине диапазона 2 700 - 2 800 пунктов, не исключая краткосрочного ухода на более низкие уровни. При этом спросом продолжат пользоваться акции компаний цветмета", - делится Богдан Зварич из ПСБ. Закрепление ниже отметки в 2 700 пунктов откроет дорогу на падение чуть ниже 2 600 пунктов, но и для этого движения также нет причин, драйверы же из области геополитики непредсказуемы и могут появиться в любой момент, заключает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
рынок, торги, индексы, мосбиржа, башнефть, мосэнерго
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, Башнефть, Мосэнерго
10:17 13.01.2026 (обновлено: 10:19 13.01.2026)
 
Российский рынок акций снизился в начале основной торговой сессии

Индекс Мосбиржи снизился до 2 696,27 пункта в ожидании новых драйверов

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Вывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале основной торговой сессии вторника в ожидании новых драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,21% относительно предыдущего закрытия - до 2 696,27 пункта.
В лидерах роста - акции "Соллерса" (+3,1%), "Генетико" (+1%), ПИКа (+0,26%), префы "Башнефти" (+0,17%) и обыкновенные акции "Селигдара" (+0,13%).
В лидерах снижения - акции "Россетей Центра и Приволжья" (-1,99%), "Мосэнерго" (-1,46%), "Аэрофлота" (-1,37%), "Русала" (-1,2%) и "Инарктики" (-1,12%).
"Технически индекс Мосбиржи протестировал важную поддержку в районе 2 700 пунктов. Если внешний фон останется стабильным, а цены на нефть Brent удержатся выше 63 долларов, мы можем увидеть восстановление к уровням 2 740 - 2 800 пунктов по мере закрытия дивидендных гэпов. При этом сохранится повышенный спрос на защитные активы на фоне повышенной геополитической напряженности", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер".
"Сегодня ожидаем попыток российского рынка удержать позиции в нижней половине диапазона 2 700 - 2 800 пунктов, не исключая краткосрочного ухода на более низкие уровни. При этом спросом продолжат пользоваться акции компаний цветмета", - делится Богдан Зварич из ПСБ.
Закрепление ниже отметки в 2 700 пунктов откроет дорогу на падение чуть ниже 2 600 пунктов, но и для этого движения также нет причин, драйверы же из области геополитики непредсказуемы и могут появиться в любой момент, заключает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
 
Экономика Рынок Торги Индексы Мосбиржа Башнефть Мосэнерго
 
 
