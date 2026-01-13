Российский рынок акций немного снижается
Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается днем вторника, росту препятствует в том числе международный негатив, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.37 мск снижается на 0,21% до 2 696,38 пункта.
"Сегодня российский рынок акций пребывает в состоянии консолидации, демонстрируя боковое движение, что свидетельствует об отсутствии выраженной динамики цен", - рассказала Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
"Рынок реагирует на заявления окружения бывшего президента США о жёстком отношении к так называемому "теневому флоту" и на недавние операции задержания танкеров, в которых прозвучали намёки, что подобные захваты могут распространиться шире", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
Великобритания также заявляла о готовности активизировать меры против "теневого флота" и о кооперации с партнёрами в таких операциях, продолжил он. Инвесторы также ждут данных об инфляции вечером в среду, чтобы понять, сможет ли макроэкономика смягчить нисходящее движение, добавил эксперт.
"А завершение периода дивидендных выплат ведущими эмитентами оказывает дополнительное сдерживающее воздействие", - присовокупляет Попова.
В лидерах падения котировок — акции "Россетей Центр и Приволжья" (−2,98%), "Мосэнерго" (−2,76%), ММК (−2,36%), "Россетей" (−1,97%) и "Алросы" (−1,87%). В лидерах роста стоимости — акции "Соллерса" (+2,04%), банка "Санкт-Петербург" (+1,24%), "Русснефти" (+0,94%), префы "Башнефти" (+0,8%), а также "Полюса" (+1,26%) - благодаря продолжающемуся ралли в золоте, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".
Лозовой ожидает сохранения основного индекса у значений 2 700 пунктов, в случае восстановления до 2 700 он допускает рост рынка к вечерней сессии.
Попова считает, что индекс Мосбиржи сохранит боковую динамику и к завершению торговой сессии достигнет целевого диапазона 2 685 - 2 700 пунктов.
"Причин для того, чтобы индекс развил восходящее движение, пока не наблюдается. Почти все эмитенты из индекса Мосбиржи торгуются в красной зоне", - резюмирует Кравченко.