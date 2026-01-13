https://1prime.ru/20260113/rynok-866454963.html
Российский рынок акций закрылся снижением
2026-01-13T20:30+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,19%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,19%, до 2 696,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,23% до 1 102,72 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,26%, до 1 077,44 пункта.
