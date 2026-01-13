Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД после циклона убрали 100 тысяч вагонов снега - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/rzhd-866453309.html
РЖД после циклона убрали 100 тысяч вагонов снега
РЖД после циклона убрали 100 тысяч вагонов снега - 13.01.2026, ПРАЙМ
РЖД после циклона убрали 100 тысяч вагонов снега
РЖД после мощного снегопада в начале 2026 года в России расчистили сопоставимый с троекратной длиной всей сети километраж путей и убрали равный 100 тысячам... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T19:33+0300
2026-01-13T19:33+0300
бизнес
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866453140_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_d911b11a044b7921e54113279a014a23.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. РЖД после мощного снегопада в начале 2026 года в России расчистили сопоставимый с троекратной длиной всей сети километраж путей и убрали равный 100 тысячам вагонов объем снега, сообщили РИА Новости в компании. "С 1 по 12 января на всей сети российских железных дорог было убрано 7,6 миллиона кубических метров снега. Чтобы погрузить такой объём, потребовалось бы почти 100 тысяч вагонов. Суммарно за этот период расчищено 250 тысяч километров путей. Это как если бы пройтись с лопатой по всей протяжённости сети РЖД три раза подряд", - рассказали в РЖД. Наибольшее количество снега вывезено в регионах, попавших под воздействие циклона "Фрэнсис". Так, только в границах Московской железной дороги убрали более 1 миллиона кубометров снега. В то же время на Свердловской – 924,1 тысячи кубометров снега, на Горьковской – более 867 тысяч кубометров. "В пиковые дни снегопадов расчищали инфраструктуру в круглосуточном режиме. Ежедневно со стихией боролись почти 20 тысяч железнодорожников", - отметили в РЖД.
https://1prime.ru/20260111/snegopad-866366669.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866453140_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_745ccc6b2e8e1fba777c0066afb67aa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
19:33 13.01.2026
 
РЖД после циклона убрали 100 тысяч вагонов снега

РЖД после циклона расчистили "всю сеть" трижды и убрали 100 тыс вагонов снега

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоСотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. РЖД после мощного снегопада в начале 2026 года в России расчистили сопоставимый с троекратной длиной всей сети километраж путей и убрали равный 100 тысячам вагонов объем снега, сообщили РИА Новости в компании.
"С 1 по 12 января на всей сети российских железных дорог было убрано 7,6 миллиона кубических метров снега. Чтобы погрузить такой объём, потребовалось бы почти 100 тысяч вагонов. Суммарно за этот период расчищено 250 тысяч километров путей. Это как если бы пройтись с лопатой по всей протяжённости сети РЖД три раза подряд", - рассказали в РЖД.
Наибольшее количество снега вывезено в регионах, попавших под воздействие циклона "Фрэнсис". Так, только в границах Московской железной дороги убрали более 1 миллиона кубометров снега. В то же время на Свердловской – 924,1 тысячи кубометров снега, на Горьковской – более 867 тысяч кубометров.
"В пиковые дни снегопадов расчищали инфраструктуру в круглосуточном режиме. Ежедневно со стихией боролись почти 20 тысяч железнодорожников", - отметили в РЖД.
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Снегопад, прошедший в Москве, вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
11 января, 14:02
 
БизнесРОССИЯРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала