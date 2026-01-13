Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились детали расследования крушения Ан-24 в Приамурье - 13.01.2026
Появились детали расследования крушения Ан-24 в Приамурье
2026-01-13T09:33+0300
2026-01-13T09:53+0300
происшествия
россия
приамурье
тында
ск рф
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859885459_0:54:461:313_1920x0_80_0_0_da432d0704f7859f220885620d8b54bf.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв – ПРАЙМ. Самолёт Ан-24, потерпевший крушение в Приамурье, был ниже безопасной высоты на 500 метров, а ливень и облачность не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко. "Самолет летел на более чем 500 метров ниже, чем требовалось для безопасной посадки. При этом ливень и облачность на высоте от 200 до 600 метров не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку. В результате самолет задел кроны деревьев на холме, затем разрушился, сгорел. Все находящиеся на борту лица скончались", - сказал Асташенко на пресс-конференции об итогах работы в 2025 году. По данным следователей, проведенные осмотры, исследования и допросы, в том числе и технических специалистов, говорят о том, что самолет во время полета находился в технически исправном состоянии. Погодные условия позволяли безопасно осуществить посадку. Приоритетной версией следователи считают ошибку экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре. То есть экипаж ориентировался, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря. По завершению предварительного следствия действия экипажа будет дана окончательная юридическая оценка, добавили в ведомстве. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
приамурье
тында
россия, приамурье, тында, ск рф, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Приамурье, Тында, СК РФ, Межгосударственный авиационный комитет
09:33 13.01.2026 (обновлено: 09:53 13.01.2026)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Росавиации | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области
Место крушения самолета Ан-24РВ RA-47315 авиакомпании "Ангара" в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Росавиации
Перейти в медиабанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв – ПРАЙМ. Самолёт Ан-24, потерпевший крушение в Приамурье, был ниже безопасной высоты на 500 метров, а ливень и облачность не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.
"Самолет летел на более чем 500 метров ниже, чем требовалось для безопасной посадки. При этом ливень и облачность на высоте от 200 до 600 метров не позволяли экипажу визуально наблюдать землю при заходе на посадку. В результате самолет задел кроны деревьев на холме, затем разрушился, сгорел. Все находящиеся на борту лица скончались", - сказал Асташенко на пресс-конференции об итогах работы в 2025 году.
По данным следователей, проведенные осмотры, исследования и допросы, в том числе и технических специалистов, говорят о том, что самолет во время полета находился в технически исправном состоянии. Погодные условия позволяли безопасно осуществить посадку. Приоритетной версией следователи считают ошибку экипажа при определении высоты из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре. То есть экипаж ориентировался, что самолет находится на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, а на самом деле данные показывали высоту над уровнем моря.
По завершению предварительного следствия действия экипажа будет дана окончательная юридическая оценка, добавили в ведомстве.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
 
