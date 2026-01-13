Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцария расширила список антироссийских санкций - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/sanktsii-866443921.html
Швейцария расширила список антироссийских санкций
Швейцария расширила список антироссийских санкций - 13.01.2026, ПРАЙМ
Швейцария расширила список антироссийских санкций
Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, сообщил кабмин конфедерации. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T15:16+0300
2026-01-13T15:19+0300
экономика
мировая экономика
рф
швейцария
запад
владимир путин
ес
мид
нато
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg
ЖЕНЕВА, 13 янв – ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, сообщил кабмин конфедерации. "Двенадцатого января 2026 года Федеральное управление экономики, образования и исследований внесло поправки в Приложения 8, 14, 15б и 33 Постановления. В результате этих поправок были добавлены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно", - говорится в сообщении. Отмечается, что меры вступают в силу 13 января 2026 года в 23.00 по местному времени (01.00 мск 14 января). В декабре Евросоюз расширил санкции против России, добавив в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти. Этим танкерам запрещен вход в европейские порты и оказание услуг. В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС. В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20260107/sanktsii-866268023.html
рф
швейцария
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:685:514_1920x0_80_0_0_154d2db638bac38005a8bc28485baffd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, швейцария, запад, владимир путин, ес, мид, нато, санкции против рф
Экономика, Мировая экономика, РФ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, ЕС, МИД, НАТО, санкции против РФ
15:16 13.01.2026 (обновлено: 15:19 13.01.2026)
 
Швейцария расширила список антироссийских санкций

Швейцария расширила санкции против РФ, добавив 5 физлиц, 4 компании и 41 судно

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 13 янв – ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, сообщил кабмин конфедерации.
"Двенадцатого января 2026 года Федеральное управление экономики, образования и исследований внесло поправки в Приложения 8, 14, 15б и 33 Постановления. В результате этих поправок были добавлены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меры вступают в силу 13 января 2026 года в 23.00 по местному времени (01.00 мск 14 января).
В декабре Евросоюз расширил санкции против России, добавив в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти. Этим танкерам запрещен вход в европейские порты и оказание услуг.
В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Санкции вредят Евросоюзу больше, чем России, заявили в Австрии
7 января, 10:21
 
ЭкономикаМировая экономикаРФШВЕЙЦАРИЯЗАПАДВладимир ПутинЕСМИДНАТОсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала