https://1prime.ru/20260113/sanktsii-866443921.html
Швейцария расширила список антироссийских санкций
Швейцария расширила список антироссийских санкций - 13.01.2026, ПРАЙМ
Швейцария расширила список антироссийских санкций
Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, сообщил кабмин конфедерации. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T15:16+0300
2026-01-13T15:16+0300
2026-01-13T15:19+0300
экономика
мировая экономика
рф
швейцария
запад
владимир путин
ес
мид
нато
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg
ЖЕНЕВА, 13 янв – ПРАЙМ. Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, добавив туда пять физлиц, четыре компании и 41 судно, сообщил кабмин конфедерации. "Двенадцатого января 2026 года Федеральное управление экономики, образования и исследований внесло поправки в Приложения 8, 14, 15б и 33 Постановления. В результате этих поправок были добавлены пять физических лиц, четыре организации и 41 судно", - говорится в сообщении. Отмечается, что меры вступают в силу 13 января 2026 года в 23.00 по местному времени (01.00 мск 14 января). В декабре Евросоюз расширил санкции против России, добавив в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти. Этим танкерам запрещен вход в европейские порты и оказание услуг. В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС. В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20260107/sanktsii-866268023.html
рф
швейцария
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:685:514_1920x0_80_0_0_154d2db638bac38005a8bc28485baffd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, швейцария, запад, владимир путин, ес, мид, нато, санкции против рф
Экономика, Мировая экономика, РФ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, ЕС, МИД, НАТО, санкции против РФ
Швейцария расширила список антироссийских санкций
Швейцария расширила санкции против РФ, добавив 5 физлиц, 4 компании и 41 судно