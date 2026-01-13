В работе соцсети X произошли масштабные сбои

https://1prime.ru/20260113/sboi-866450264.html

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 16.50 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - уже более 5 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Нидерландов, Бразилии, Японии, Индии и ряда других стран. Большинство пользователей указывают на неполадки в работе приложения и веб-сайта, при соединении с сервером, загрузке новостной ленты, а также входе в учетную запись. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

