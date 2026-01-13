https://1prime.ru/20260113/sboi-866450264.html
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
В работе соцсети X произошли масштабные сбои - 13.01.2026, ПРАЙМ
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T18:20+0300
2026-01-13T18:20+0300
2026-01-13T18:20+0300
технологии
сша
канада
великобритания
twitter
downdetector
x corp
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_40912ec6a1f827ea70fbd393a6e69bda.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 16.50 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США - уже более 5 тысяч. Сообщения о неполадках также поступают из Канады, Великобритании, Франции, Испании, Германии, Нидерландов, Бразилии, Японии, Индии и ряда других стран. Большинство пользователей указывают на неполадки в работе приложения и веб-сайта, при соединении с сервером, загрузке новостной ленты, а также входе в учетную запись. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://1prime.ru/20251224/sboy-865893164.html
сша
канада
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0c3f26c923eb01fd134d1a4682e2de72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, канада, великобритания, twitter, downdetector, x corp
Технологии, США, КАНАДА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Twitter, Downdetector, X Corp
В работе соцсети X произошли масштабные сбои
Downdetector: пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабных сбоях