В работе контактного центра Azur Air произошел сбой

бизнес
azur air
telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Временный сбой произошел в работе контактного центра авиакомпании Azur Air по независящим от перевозчика причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании. "По независящим от Azur Air причинам в работе контактного центра авиакомпании произошёл временный сбой. Специалисты авиакомпании делают всё возможное, чтобы восстановить работу контактного центра как можно скорее", - говорится в сообщении. Авиакомпания рекомендует на время сбоя пользоваться онлайн-сервисами: чат-ботом в Telegram и официальным сайтом Azur Air.
