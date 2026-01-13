Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе контактного центра Azur Air произошел сбой - 13.01.2026
В работе контактного центра Azur Air произошел сбой
В работе контактного центра Azur Air произошел сбой - 13.01.2026, ПРАЙМ
В работе контактного центра Azur Air произошел сбой
Временный сбой произошел в работе контактного центра авиакомпании Azur Air по независящим от перевозчика причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T19:46+0300
2026-01-13T19:46+0300
бизнес
azur air
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861217388_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4bcce557f5b3cb5536b99cf59f361536.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Временный сбой произошел в работе контактного центра авиакомпании Azur Air по независящим от перевозчика причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании. "По независящим от Azur Air причинам в работе контактного центра авиакомпании произошёл временный сбой. Специалисты авиакомпании делают всё возможное, чтобы восстановить работу контактного центра как можно скорее", - говорится в сообщении. Авиакомпания рекомендует на время сбоя пользоваться онлайн-сервисами: чат-ботом в Telegram и официальным сайтом Azur Air.
бизнес, azur air, telegram
Бизнес, Azur Air, Telegram
19:46 13.01.2026
 
В работе контактного центра Azur Air произошел сбой

Azur Air сообщила о временном сбое в работе контактного центра

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково"
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Сотрудница авиакомпании AZUR air в аэропорту "Внуково". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Временный сбой произошел в работе контактного центра авиакомпании Azur Air по независящим от перевозчика причинам, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"По независящим от Azur Air причинам в работе контактного центра авиакомпании произошёл временный сбой. Специалисты авиакомпании делают всё возможное, чтобы восстановить работу контактного центра как можно скорее", - говорится в сообщении.
Авиакомпания рекомендует на время сбоя пользоваться онлайн-сервисами: чат-ботом в Telegram и официальным сайтом Azur Air.
Заголовок открываемого материала