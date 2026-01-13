Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260113/sdelki-866435849.html
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Росфинмониторинг подготовил проект приказа, согласно которому для банков предлагается повысить порог контроля сделок с недвижимостью до 75 миллионов рублей, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов. "Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет: для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, – 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей", – говорится в проекте документа. Для организаций, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости, предлагается установить порог в 5 миллионов рублей. В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Согласно ему, ведомство вправе устанавливать размер порога дифференцированно – в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с имуществом. Ранее в законе о противодействии отмыванию преступных доходов было прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.
11:53 13.01.2026
 
В России хотят повысить для банков порог контроля сделок с недвижимостью

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов
Строительство новых домов - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Строительство новых домов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Росфинмониторинг подготовил проект приказа, согласно которому для банков предлагается повысить порог контроля сделок с недвижимостью до 75 миллионов рублей, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет: для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, – 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей", – говорится в проекте документа.
Для организаций, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости, предлагается установить порог в 5 миллионов рублей.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Согласно ему, ведомство вправе устанавливать размер порога дифференцированно – в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с имуществом.
Ранее в законе о противодействии отмыванию преступных доходов было прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.
 
