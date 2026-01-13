Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Семизвездочная" гостиница Mardan Palace в Анталье сменила хозяев - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Семизвездочная" гостиница Mardan Palace в Анталье сменила хозяев
"Семизвездочная" гостиница Mardan Palace в Анталье сменила хозяев - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Семизвездочная" гостиница Mardan Palace в Анталье сменила хозяев
"Семизвездочная" гостиница Mardan Palace, открытая в турецкой Анталье бывшим владельцем закрытого Черкизовского рынка в Москве Тельманом Исмаиловым, снова... | 13.01.2026, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 13 янв - ПРАЙМ. "Семизвездочная" гостиница Mardan Palace, открытая в турецкой Анталье бывшим владельцем закрытого Черкизовского рынка в Москве Тельманом Исмаиловым, снова сменила хозяев, сообщили РИА Новости в отеле. Речь идет об отеле Mardan Palace в Анталье, открытом в 2009 году в присутствии актеров Ричарда Гира, Шэрон Стоун, Моники Беллуччи и других знаменитостей. Исмаилов называл его "семизвездочным", но в системах бронирования он фигурирует как пятизвездочный. Сообщалось, что Исмаилов вложил в отель 1,4 миллиарда долларов. "Гостиница Mardan Palace открыта, принимаются бронирования, теперь мы работаем под брендом Swandor", - сообщили РИА Новости в гостинице. Владевшая отелем сеть Titanic Hotels в пресс-релизе заявила, что приняла решение изменить текущую деятельность, сосредоточившись на будущих инвестициях в соответствии с долгосрочной стратегией роста и устойчивой стратегией бренда. "Mardan Palace... в соответствии с изменившимися операционными приоритетами и решениями о стратегической реорганизации с 10 января не относится к группе Titanic Hotels", - цитирует пресс-релиз портал Turizm Ekonomi. При этом, по его данным, Swandor официально пока не подтверждала окончательную покупку гостиницы. В 2025 году гостиница победила в номинациях "лучший курорт "все включено" в Турции" и "лучший люксовый пляжный курорт Восточной Европы" на премии World Luxury Hotel Awards. Принадлежавший Исмаилову "семизвездочный" отель в 2014 году за более 360 миллиона турецких лир (около 130 миллионов долларов на тот момент) купил турецкий Halkbank. Гостиница не работала несколько лет, с 2019 года она вновь открыла свои двери в формате "все включено" под брендом Titanic. Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Исмаилов получил политическое убежище в Черногории.
01:31 13.01.2026
 
"Семизвездочная" гостиница Mardan Palace в Анталье сменила хозяев

"Семизвездочная" гостиница Mardan Palace в Анталье сменила хозяев

СТАМБУЛ, 13 янв - ПРАЙМ. "Семизвездочная" гостиница Mardan Palace, открытая в турецкой Анталье бывшим владельцем закрытого Черкизовского рынка в Москве Тельманом Исмаиловым, снова сменила хозяев, сообщили РИА Новости в отеле.
Речь идет об отеле Mardan Palace в Анталье, открытом в 2009 году в присутствии актеров Ричарда Гира, Шэрон Стоун, Моники Беллуччи и других знаменитостей. Исмаилов называл его "семизвездочным", но в системах бронирования он фигурирует как пятизвездочный. Сообщалось, что Исмаилов вложил в отель 1,4 миллиарда долларов.
"Гостиница Mardan Palace открыта, принимаются бронирования, теперь мы работаем под брендом Swandor", - сообщили РИА Новости в гостинице.
Владевшая отелем сеть Titanic Hotels в пресс-релизе заявила, что приняла решение изменить текущую деятельность, сосредоточившись на будущих инвестициях в соответствии с долгосрочной стратегией роста и устойчивой стратегией бренда.
"Mardan Palace... в соответствии с изменившимися операционными приоритетами и решениями о стратегической реорганизации с 10 января не относится к группе Titanic Hotels", - цитирует пресс-релиз портал Turizm Ekonomi. При этом, по его данным, Swandor официально пока не подтверждала окончательную покупку гостиницы.
В 2025 году гостиница победила в номинациях "лучший курорт "все включено" в Турции" и "лучший люксовый пляжный курорт Восточной Европы" на премии World Luxury Hotel Awards.
Принадлежавший Исмаилову "семизвездочный" отель в 2014 году за более 360 миллиона турецких лир (около 130 миллионов долларов на тот момент) купил турецкий Halkbank. Гостиница не работала несколько лет, с 2019 года она вновь открыла свои двери в формате "все включено" под брендом Titanic.
Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Исмаилов получил политическое убежище в Черногории.
 
