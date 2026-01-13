https://1prime.ru/20260113/serebro-866446014.html

Биржевая цена на серебро поставила новый рекорд

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет более чем на 2%, показатель впервые в истории превысил отметку в 87 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.12 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,18% - до 86,945 доллара за унцию, минутами ранее показатель впервые поднялся выше уровня в 87 долларов.

