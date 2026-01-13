https://1prime.ru/20260113/serebro-866447923.html
Цена на серебро впервые превысила 88 долларов за унцию
2026-01-13T17:32+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро усилила рост до более чем 3%, показатель впервые в истории превысил отметку в 88 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.10 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,37% - до 87,96 доллара за унцию, минутами ранее показатель впервые поднялся выше уровня в 88 долларов.
