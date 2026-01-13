Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на серебро могут достичь $100 за унцию, счиатет эксперт - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/serebro-866454656.html
Цены на серебро могут достичь $100 за унцию, счиатет эксперт
Цены на серебро могут достичь $100 за унцию, счиатет эксперт - 13.01.2026, ПРАЙМ
Цены на серебро могут достичь $100 за унцию, счиатет эксперт
Мировые цены на серебро могут вырасти до 100 долларов за тройскую унцию уже в краткосрочной перспективе, такое мнение РИА Новости высказал портфельный... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T20:16+0300
2026-01-13T20:16+0300
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_62b211dcc48b9d99d4a1b267265d04d8.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут вырасти до 100 долларов за тройскую унцию уже в краткосрочной перспективе, такое мнение РИА Новости высказал портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Ранее во вторник биржевая цена на серебро в мире впервые в истории превысила отметку в 89 долларов за тройскую унцию. "Мы считаем, что рост цен до 100 долларов за унцию вероятен уже в краткосрочной перспективе", - прокомментировал аналитик рекордную стоимость металла. По словам Зевакина, на рынке серебра сейчас есть несколько факторов, которые "толкают" цену наверх. "Инвесторы активно закладывают возможное дальнейшее ослабление американской валюты и ищут "защиты" в том числе в драгоценных металлах", - объяснил эксперт. С другой стороны, в течение длительного времени производители серебра не инвестировали в развитие новых активов, что ограничивает потенциал увлечения объёма добычи металла. Зевакин подчеркнул, что около 70% всего добываемого в мире серебра — это по сути "побочный продукт" при добыче прочих металлов, например, меди, цинка, золота. "Быстро нарастить добычу, вероятно, не получится, что также будет "толкать" цены наверх при сохранении спроса", - заключил эксперт. За прошлый год серебро подорожало примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара. А только с начала наступившего года стоимость серебра, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 25% - 2 января цена на металл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию.
https://1prime.ru/20260112/serebro-866409088.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b70e94e3836fe2e426556a09f24ad6f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ук альфа-капитал
УК Альфа-Капитал
20:16 13.01.2026
 
Цены на серебро могут достичь $100 за унцию, счиатет эксперт

Аналитик Зевакин: цены на серебро могут вырасти до 100 долларов за тройскую унцию

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкСлитки серебра
Слитки серебра - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Слитки серебра. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут вырасти до 100 долларов за тройскую унцию уже в краткосрочной перспективе, такое мнение РИА Новости высказал портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
Ранее во вторник биржевая цена на серебро в мире впервые в истории превысила отметку в 89 долларов за тройскую унцию.
"Мы считаем, что рост цен до 100 долларов за унцию вероятен уже в краткосрочной перспективе", - прокомментировал аналитик рекордную стоимость металла.
По словам Зевакина, на рынке серебра сейчас есть несколько факторов, которые "толкают" цену наверх.
"Инвесторы активно закладывают возможное дальнейшее ослабление американской валюты и ищут "защиты" в том числе в драгоценных металлах", - объяснил эксперт.
С другой стороны, в течение длительного времени производители серебра не инвестировали в развитие новых активов, что ограничивает потенциал увлечения объёма добычи металла. Зевакин подчеркнул, что около 70% всего добываемого в мире серебра — это по сути "побочный продукт" при добыче прочих металлов, например, меди, цинка, золота.
"Быстро нарастить добычу, вероятно, не получится, что также будет "толкать" цены наверх при сохранении спроса", - заключил эксперт.
За прошлый год серебро подорожало примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара. А только с начала наступившего года стоимость серебра, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 25% - 2 января цена на металл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию.
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Эксперт оценила риски коррекции на рынке серебра
Вчера, 19:01
 
УК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала