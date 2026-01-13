Цены на серебро могут достичь $100 за унцию, счиатет эксперт

https://1prime.ru/20260113/serebro-866454656.html

ук альфа-капитал

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут вырасти до 100 долларов за тройскую унцию уже в краткосрочной перспективе, такое мнение РИА Новости высказал портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Ранее во вторник биржевая цена на серебро в мире впервые в истории превысила отметку в 89 долларов за тройскую унцию. "Мы считаем, что рост цен до 100 долларов за унцию вероятен уже в краткосрочной перспективе", - прокомментировал аналитик рекордную стоимость металла. По словам Зевакина, на рынке серебра сейчас есть несколько факторов, которые "толкают" цену наверх. "Инвесторы активно закладывают возможное дальнейшее ослабление американской валюты и ищут "защиты" в том числе в драгоценных металлах", - объяснил эксперт. С другой стороны, в течение длительного времени производители серебра не инвестировали в развитие новых активов, что ограничивает потенциал увлечения объёма добычи металла. Зевакин подчеркнул, что около 70% всего добываемого в мире серебра — это по сути "побочный продукт" при добыче прочих металлов, например, меди, цинка, золота. "Быстро нарастить добычу, вероятно, не получится, что также будет "толкать" цены наверх при сохранении спроса", - заключил эксперт. За прошлый год серебро подорожало примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара. А только с начала наступившего года стоимость серебра, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 25% - 2 января цена на металл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию.

