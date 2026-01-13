https://1prime.ru/20260113/shturmoviki-866422849.html
Российские штурмовики в Красноармейске получали снабжение с помощью дронов
КРАСНОАРМЕЙСК, 13 янв - ПРАЙМ, Александр Харченко. Российские штурмовики в ходе боев за Красноармейск получали снабжение с помощью беспилотников, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Бетон".
"Собираем ребятам все это (продуктовые и медицинские наборы – ред.). Цепляется потом на FPV (дроны – ред.) и отправляем парням на посты", - сказал "Бетон".
По словам разведчика, военнослужащие могли делать заказы, в соответствии с которыми с помощью дронов им отправляли посылки.
Снабжение российских штурмовиков в Красноармейске по земле было затруднено из-за большого числа беспилотников, которыми противник контролировал все подходы к городу.
Кадры о том, как российским штурмовикам доставляли медикаменты и продукты на передовую, вошли в документальный фильм РИА Новости "Дорога в Красноармейск". Лента рассказывает о том, как российские войска освобождали город.
Президент РФ Владимир Путин 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
