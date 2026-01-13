https://1prime.ru/20260113/shvetsiya-866425327.html

В правительстве Швеции жестко высказались об угрозе со стороны США

2026-01-13T06:43+0300

мировая экономика

гренландия

швеция

сша

дональд трамп

нато

МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Швеция может оказаться в центре внимания США после Гренландии из-за своих богатых минеральных ресурсов, заявила вице-премьер и министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш. Буш подчеркнула важность развития горнодобывающей промышленности и предупредила, что ресурсы могут стать объектом интереса Дональда Трампа, сделав Швецию следующей целью после Гренландии. "Поэтому мы должны сами решить, как ими (Ресурсами. — Прим. Ред.) управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить, и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, <…> было сложнее заполучить Швецию", — пояснила она.Буш также добавила, что правительство стремится разработать более амбициозную стратегию для развития минеральной отрасли, чтобы усилить безопасность поставок и независимость страны. "Нам нужно начать мыслить в более радикальном направлении, учитывая, что Соединенные Штаты сейчас вторгаются в отдельные страны и заявляют о контроле над всем", — сказала вице-премьер.Вчера министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил телеканалу SVT, что политика администрации Дональда Трампа по отношению к Гренландии вносит неопределенность в дела НАТО. Планы Трампа по ГренландииВ декабре 2025 года Трамп назначил губернатора штата Луизиана, Джеффа Лэндри, специальным посланником по Гренландии. Позже тот подтвердил, что США планируют сделать остров своей территорией. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил глубокое возмущение по поводу заявлений Лэндри, заявив, что вызовет американского посла в Копенгагене для разъяснений. Премьеры Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен, в своем заявлении предупредили США о недопустимости захвата острова и подчеркнули важность уважения их территориальной целостности.4 января Кэти Миллер, жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро". Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен, комментируя это, напомнил о союзнических отношениях Дании и США. Нильсен отметил, что такое изображение свидетельствует о неуважении, но призвал не паниковать. Трамп неоднократно выражал мнение, что Гренландия должна стать частью США, подчеркивая ее стратегическую важность для национальной безопасности. Бывший гренландский премьер Муте Эгеде настаивал, что остров не продается и не будет продан. Однако Трамп отказывался гарантировать, что не будет использовать военную силу для захвата Гренландии. Остров ранее был колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получил автономный статус с возможностью управления внутренними делами.

гренландия

швеция

сша

2026

