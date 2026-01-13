На Западе запаниковали из-за событий на Украине

https://1prime.ru/20260113/sobytiya-866448790.html

Российская ракета "Орешник" оказывает сильное влияние на баланс сил в противостоянии России и НАТО, пишет издание Military Watch Magazine. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T17:37+0300

мировая экономика

запад

украина

новгородская область

владимир путин

нато

всу

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российская ракета "Орешник" оказывает сильное влияние на баланс сил в противостоянии России и НАТО, пишет издание Military Watch Magazine."По свежим западным оценкам дальность действия ракеты составляет порядка 5 500 километров, что будет иметь далеко идущие стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО", — говорится в материале.Издание отмечает, что гиперзвуковые планирующие блоки, которые несет "Орешник", могут маневрировать и менять вектор приближения к цели, что в сочетании с экстремальными скоростями крайне затрудняет их перехват.В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам и энергоинфраструктуре, обеспечивающей украинский ВПК. Это стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.Минобороны сообщило в понедельник, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Поражены цеха, склады с БПЛА и инфраструктура заводского аэродрома.

запад

украина

новгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

