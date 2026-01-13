Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе запаниковали из-за событий на Украине - 13.01.2026
На Западе запаниковали из-за событий на Украине
На Западе запаниковали из-за событий на Украине - 13.01.2026, ПРАЙМ
На Западе запаниковали из-за событий на Украине
Российская ракета "Орешник" оказывает сильное влияние на баланс сил в противостоянии России и НАТО, пишет издание Military Watch Magazine. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T17:37+0300
2026-01-13T17:37+0300
мировая экономика
запад
украина
новгородская область
владимир путин
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866070701_1:71:583:399_1920x0_80_0_0_3bd71cf937865d72ff52bc2aa93ecc88.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российская ракета "Орешник" оказывает сильное влияние на баланс сил в противостоянии России и НАТО, пишет издание Military Watch Magazine."По свежим западным оценкам дальность действия ракеты составляет порядка 5 500 километров, что будет иметь далеко идущие стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО", — говорится в материале.Издание отмечает, что гиперзвуковые планирующие блоки, которые несет "Орешник", могут маневрировать и менять вектор приближения к цели, что в сочетании с экстремальными скоростями крайне затрудняет их перехват.В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам и энергоинфраструктуре, обеспечивающей украинский ВПК. Это стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.Минобороны сообщило в понедельник, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Поражены цеха, склады с БПЛА и инфраструктура заводского аэродрома.
запад
украина
новгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866070701_0:91:410:399_1920x0_80_0_0_bb4dd7f98309abc02e76d53b63a9356d.jpg
1920
1920
true
мировая экономика, запад, украина, новгородская область, владимир путин, нато, всу
Мировая экономика, ЗАПАД, УКРАИНА, Новгородская область, Владимир Путин, НАТО, ВСУ
17:37 13.01.2026
 
На Западе запаниковали из-за событий на Украине

MWM: ракета Орешник серьезно влияет на противостояние России с НАТО

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российская ракета "Орешник" оказывает сильное влияние на баланс сил в противостоянии России и НАТО, пишет издание Military Watch Magazine.
"По свежим западным оценкам дальность действия ракеты составляет порядка 5 500 километров, что будет иметь далеко идущие стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО", — говорится в материале.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались об ударах ВС России
06:49
Издание отмечает, что гиперзвуковые планирующие блоки, которые несет "Орешник", могут маневрировать и менять вектор приближения к цели, что в сочетании с экстремальными скоростями крайне затрудняет их перехват.
В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам и энергоинфраструктуре, обеспечивающей украинский ВПК. Это стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
Минобороны сообщило в понедельник, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Поражены цеха, склады с БПЛА и инфраструктура заводского аэродрома.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов
05:33
 
Мировая экономикаЗАПАДУКРАИНАНовгородская областьВладимир ПутинНАТОВСУ
 
 
