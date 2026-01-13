https://1prime.ru/20260113/ssha-866425651.html

"Качались на виселице": в США мужчину поймали с останками детей и черепами

13.01.2026

МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. В Пенсильвании полиция арестовала мужчину, подозреваемого во множественных ограблениях склепов и мавзолеев — на его счету более 26 эпизодов, сообщает американский таблоид New York Post. Происшествие имеет место в городке Эфрата. "По словам полицейских, арест, произведенный во вторник вечером, завершил месячное расследование взломов на кладбище Маунт-Мориа, где с начала ноября были взломаны как минимум 26 мавзолеев и склепов", — говорится в материале.Джонатан Кристо Герлах был задержан с ломом и мешком при возвращении к своему автомобилю. В пакете полиция нашла мумифицированные останки двух детей, три черепа и еще несколько костей. Проведя обыск в его жилище и складском помещении, правоохранители обнаружили более 100 человеческих черепов, множество костей, мумифицированные конечности, два разлагающихся тела и другие скелетированные останки. "Они были в разном состоянии. Некоторые из них словно качались на виселице. Некоторые были собраны из разных частей, а некоторые представляли собой просто черепа на полке", — сообщил окружной прокурор округа Делавэр Таннер Раус.Кладбище Маунт-Мориа, занимающее территорию почти в 65 гектаров, функционирует с 1855 года. По информации организации "Друзья кладбища Маунт-Мориа", это место — одно из крупнейших заброшенных кладбищ в США, где покоится около 150 тысяч человек.

