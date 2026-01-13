Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не по силам": Пушков сделал неожиданное заявление о США
"Не по силам": Пушков сделал неожиданное заявление о США
2026-01-13T07:17+0300
2026-01-13T07:17+0300
в мире
сша
гренландия
вашингтон
алексей пушков
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. США больше не в состоянии поддерживать мировое господство, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами.", — отметил он, комментируя американские приоритеты внешней политики.По словам Пушкова, Вашингтон, осознавая изменившиеся условия, хочет укрепить свое лидерство именно в западном полушарии, избегая при этом изматывающих конфликтов, которые Штаты больше не смогут выдержать. В этой же стратегической линии, по его словам, находятся и притязания главы Белого дома на Гренландию, которая должна войти в американскую сферу влияния. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
сша
гренландия
вашингтон
в мире, сша, гренландия, вашингтон, алексей пушков
В мире, США, Гренландия, ВАШИНГТОН, Алексей Пушков
07:17 13.01.2026
 
"Не по силам": Пушков сделал неожиданное заявление о США

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. США больше не в состоянии поддерживать мировое господство, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами.", — отметил он, комментируя американские приоритеты внешней политики.
По словам Пушкова, Вашингтон, осознавая изменившиеся условия, хочет укрепить свое лидерство именно в западном полушарии, избегая при этом изматывающих конфликтов, которые Штаты больше не смогут выдержать. В этой же стратегической линии, по его словам, находятся и притязания главы Белого дома на Гренландию, которая должна войти в американскую сферу влияния.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
 
В миреСШАГренландияВАШИНГТОНАлексей Пушков
 
 
