"Не по силам": Пушков сделал неожиданное заявление о США

США больше не в состоянии поддерживать мировое господство, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. | 13.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. США больше не в состоянии поддерживать мировое господство, заявил в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами.", — отметил он, комментируя американские приоритеты внешней политики.По словам Пушкова, Вашингтон, осознавая изменившиеся условия, хочет укрепить свое лидерство именно в западном полушарии, избегая при этом изматывающих конфликтов, которые Штаты больше не смогут выдержать. В этой же стратегической линии, по его словам, находятся и притязания главы Белого дома на Гренландию, которая должна войти в американскую сферу влияния. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

в мире, сша, гренландия, вашингтон, алексей пушков