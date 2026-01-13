"МТС банк" приобрел сто процентов долей в "РНКБ Страхование"

https://1prime.ru/20260113/strakhovanie-866435658.html

"МТС банк" объявил о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "РНКБ Страхование", сообщается в пресс-релизе кредитной организации. | 13.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "МТС банк" объявил о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "РНКБ Страхование", сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "ПАО "МТС-Банк" ... объявляет о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "РНКБ Страхование". Приобретенная лицензия на страхование иного, чем страхование жизни, позволит банку создать масштабное InsurTech-направление, ориентированное как на пользователей услуг "МТС банка" и абонентов МТС, так и на внешних клиентов", - отмечается в релизе. "МТС банк" предлагает клиентам страховые продукты в партнерстве с ведущими страховыми компаниями по агентской модели в сегментах страхования не-жизни и жизни (Non-Life и Life). В линейке страхования не-жизни банк предлагает кредитное страхование заемщиков, страхование банковских карт, имущества, финансовых рисков, а также добровольное медицинское страхование клиентов", - сообщается в материалах. Также отмечается, что наличие у "РНКБ Страхования" действующих лицензий на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование (за исключением страхования жизни), а также готовой инфраструктуры позволит банку в текущем полугодии запустить продажи страхования не-жизни на базе лицензии "РНКБ Страхование". "Приобретение собственной страховой компании – это логичный шаг для цифрового банка, работающего в интеграции с крупнейшим телеком-оператором страны. Мы переходим к разработке полного спектра финансовых продуктов... Это будет положительно воспринято клиентами и даст нам позитивное влияние на финансовый результат", – прокомментировал председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов.

банки, финансы, мтс, страхование, россия, рнкб