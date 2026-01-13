Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"МТС банк" приобрел сто процентов долей в "РНКБ Страхование" - 13.01.2026, ПРАЙМ
"МТС банк" приобрел сто процентов долей в "РНКБ Страхование"
"МТС банк" приобрел сто процентов долей в "РНКБ Страхование" - 13.01.2026, ПРАЙМ
"МТС банк" приобрел сто процентов долей в "РНКБ Страхование"
"МТС банк" объявил о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "РНКБ Страхование", сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
2026-01-13T11:47+0300
2026-01-13T11:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82291/95/822919574_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0f0c3662d9fed4060bb7dc64c8492cd3.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "МТС банк" объявил о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "РНКБ Страхование", сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "ПАО "МТС-Банк" ... объявляет о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "РНКБ Страхование". Приобретенная лицензия на страхование иного, чем страхование жизни, позволит банку создать масштабное InsurTech-направление, ориентированное как на пользователей услуг "МТС банка" и абонентов МТС, так и на внешних клиентов", - отмечается в релизе. "МТС банк" предлагает клиентам страховые продукты в партнерстве с ведущими страховыми компаниями по агентской модели в сегментах страхования не-жизни и жизни (Non-Life и Life). В линейке страхования не-жизни банк предлагает кредитное страхование заемщиков, страхование банковских карт, имущества, финансовых рисков, а также добровольное медицинское страхование клиентов", - сообщается в материалах. Также отмечается, что наличие у "РНКБ Страхования" действующих лицензий на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование (за исключением страхования жизни), а также готовой инфраструктуры позволит банку в текущем полугодии запустить продажи страхования не-жизни на базе лицензии "РНКБ Страхование". "Приобретение собственной страховой компании – это логичный шаг для цифрового банка, работающего в интеграции с крупнейшим телеком-оператором страны. Мы переходим к разработке полного спектра финансовых продуктов... Это будет положительно воспринято клиентами и даст нам позитивное влияние на финансовый результат", – прокомментировал председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов.
Банки, Финансы, МТС, страхование, РОССИЯ, РНКБ
11:47 13.01.2026 (обновлено: 11:49 13.01.2026)
 
"МТС банк" приобрел сто процентов долей в "РНКБ Страхование"

"МТС банк" объявил о приобретении 100% долей в ООО "РНКБ Страхование"

© сайт РНКБРоссийский национальный коммерческий банк
Российский национальный коммерческий банк
Российский национальный коммерческий банк . Архивное фото
© сайт РНКБ
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "МТС банк" объявил о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "РНКБ Страхование", сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"ПАО "МТС-Банк" ... объявляет о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "РНКБ Страхование". Приобретенная лицензия на страхование иного, чем страхование жизни, позволит банку создать масштабное InsurTech-направление, ориентированное как на пользователей услуг "МТС банка" и абонентов МТС, так и на внешних клиентов", - отмечается в релизе.
"МТС банк" предлагает клиентам страховые продукты в партнерстве с ведущими страховыми компаниями по агентской модели в сегментах страхования не-жизни и жизни (Non-Life и Life). В линейке страхования не-жизни банк предлагает кредитное страхование заемщиков, страхование банковских карт, имущества, финансовых рисков, а также добровольное медицинское страхование клиентов", - сообщается в материалах.
Также отмечается, что наличие у "РНКБ Страхования" действующих лицензий на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование (за исключением страхования жизни), а также готовой инфраструктуры позволит банку в текущем полугодии запустить продажи страхования не-жизни на базе лицензии "РНКБ Страхование".
"Приобретение собственной страховой компании – это логичный шаг для цифрового банка, работающего в интеграции с крупнейшим телеком-оператором страны. Мы переходим к разработке полного спектра финансовых продуктов... Это будет положительно воспринято клиентами и даст нам позитивное влияние на финансовый результат", – прокомментировал председатель правления "МТС банка" Эдуард Иссопов.
 
