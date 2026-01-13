https://1prime.ru/20260113/sud-866436317.html

Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу

Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу - 13.01.2026, ПРАЙМ

Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу

Ряд структур девелоперской группы Raven Russia, а также ее бывший бенефициар Игорь Богородов подали в Верховный суд РФ кассационные жалобы на судебные акты... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T12:09+0300

2026-01-13T12:09+0300

2026-01-13T12:10+0300

бизнес

россия

рф

оаэ

москва

росимущество

верховный суд

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865354318_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_df69ef35d7851a3db32c04a6cfa66061.jpg

МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Ряд структур девелоперской группы Raven Russia, а также ее бывший бенефициар Игорь Богородов подали в Верховный суд РФ кассационные жалобы на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России передали 16 принадлежавших им крупных складских комплексов государству в лице Росимущества. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, кассационные жалобы поступили в высшую судебную инстанцию 29 декабря, решений по ним пока не принято. Кассации, как правило, рассматриваются в течение двух-трех месяцев. В иске, поданном в августе, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между британской Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы Raven. Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, а стратегические предприятия оказались под контролем иностранных инвесторов. Арбитражный суд Москвы в январе прошлого года рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению. В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу". В суде ответчики заявили, что цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне и арбитражный суд Московского округа в октябре оставил решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков.

рф

оаэ

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, оаэ, москва, росимущество, верховный суд, недвижимость