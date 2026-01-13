Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/sud-866436317.html
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу - 13.01.2026, ПРАЙМ
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу
Ряд структур девелоперской группы Raven Russia, а также ее бывший бенефициар Игорь Богородов подали в Верховный суд РФ кассационные жалобы на судебные акты... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T12:09+0300
2026-01-13T12:10+0300
бизнес
россия
рф
оаэ
москва
росимущество
верховный суд
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865354318_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_df69ef35d7851a3db32c04a6cfa66061.jpg
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Ряд структур девелоперской группы Raven Russia, а также ее бывший бенефициар Игорь Богородов подали в Верховный суд РФ кассационные жалобы на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России передали 16 принадлежавших им крупных складских комплексов государству в лице Росимущества. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, кассационные жалобы поступили в высшую судебную инстанцию 29 декабря, решений по ним пока не принято. Кассации, как правило, рассматриваются в течение двух-трех месяцев. В иске, поданном в августе, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между британской Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы Raven. Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, а стратегические предприятия оказались под контролем иностранных инвесторов. Арбитражный суд Москвы в январе прошлого года рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению. В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу". В суде ответчики заявили, что цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне и арбитражный суд Московского округа в октябре оставил решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков.
рф
оаэ
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865354318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_19d9d60991927deb1e4daabf1e0644bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, оаэ, москва, росимущество, верховный суд, недвижимость
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ОАЭ, МОСКВА, Росимущество, Верховный суд, Недвижимость
12:09 13.01.2026 (обновлено: 12:10 13.01.2026)
 
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу

Структуры Raven Russia попросили Верховный суд отменить передачу 16 складов Росимуществу

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Статуя Фемиды у здания Верховного суда РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Ряд структур девелоперской группы Raven Russia, а также ее бывший бенефициар Игорь Богородов подали в Верховный суд РФ кассационные жалобы на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России передали 16 принадлежавших им крупных складских комплексов государству в лице Росимущества.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, кассационные жалобы поступили в высшую судебную инстанцию 29 декабря, решений по ним пока не принято. Кассации, как правило, рассматриваются в течение двух-трех месяцев.
В иске, поданном в августе, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между британской Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы Raven.
Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, а стратегические предприятия оказались под контролем иностранных инвесторов.
Арбитражный суд Москвы в январе прошлого года рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению.
В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу".
В суде ответчики заявили, что цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его.
Девятый арбитражный апелляционный суд в июне и арбитражный суд Московского округа в октябре оставил решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков.
 
БизнесРОССИЯРФОАЭМОСКВАРосимуществоВерховный судНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала