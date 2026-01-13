https://1prime.ru/20260113/sud-866436317.html
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу
Структуры Raven Russia попросили отменить передачу 16 складов Росимуществу
2026-01-13T12:09+0300
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Ряд структур девелоперской группы Raven Russia, а также ее бывший бенефициар Игорь Богородов подали в Верховный суд РФ кассационные жалобы на судебные акты арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Генпрокуратуры России передали 16 принадлежавших им крупных складских комплексов государству в лице Росимущества. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, кассационные жалобы поступили в высшую судебную инстанцию 29 декабря, решений по ним пока не принято. Кассации, как правило, рассматриваются в течение двух-трех месяцев. В иске, поданном в августе, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между британской Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы Raven. Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, а стратегические предприятия оказались под контролем иностранных инвесторов. Арбитражный суд Москвы в январе прошлого года рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск. В открытом доступе решение не публиковалось. Предположительно, оно было обращено судом к немедленному исполнению. В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу". В суде ответчики заявили, что цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным, обещали обжаловать его. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне и арбитражный суд Московского округа в октябре оставил решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков.
