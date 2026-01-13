https://1prime.ru/20260113/sud-866449216.html

Суд отклонил иск владельца брендов Supra и Aiwa к российскому импортеру

Суд отклонил иск владельца брендов Supra и Aiwa к российскому импортеру - 13.01.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск владельца брендов Supra и Aiwa к российскому импортеру

Арбитражный суд Москвы отклонил иск белизской компании Polanco Holdings о взыскании со столичного импортера АО "Барнсли импорт" 5 миллионов рублей компенсации... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T18:11+0300

2026-01-13T18:11+0300

2026-01-13T18:11+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864261432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_222433d13e7ceaa8b74d34f22568ef3d.jpg

МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск белизской компании Polanco Holdings о взыскании со столичного импортера АО "Барнсли импорт" 5 миллионов рублей компенсации за якобы нарушение ее прав на товарные знаки Supra и Aiwa, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Серия брендов Supra и Aiwa была зарегистрирована в России в 2017 году, истец стал их правообладателем в 2023 году. Как сказано в иске, Polanco Holdings обнаружила, что ответчик ввозит в Россию товары, маркированные обозначениями, сходными с его знаками, в том числе сетевые, оптические HDMI кабели Supra и Supra Cables и аудиосистемы Aiwa. Polanco Holdings потребовала признать действия АО "Барнсли импорт" незаконными и взыскать с него компенсацию. Ответчик иск не признал, отметив, в частности, что ввозит в Россию кабели шведской компании Jenving Technology с 2011 года, на них используются товарные знаки производителя, они хорошо известны потребителям и не могут ввести последних в заблуждение. Импортер заявил также, что сам правообладатель бренды в России не использует. В качестве доказательств использования истец представил согласия на использование своих брендов, выданные нескольким российским юрлицам. Суд, однако, установил, что накладные, якобы доказывающие поставку товаров этими компаниями, датированы позже даты предъявления претензии ответчику и даты подачи иска. Некоторые накладные, несмотря "на разные даты… фактически были подписаны в один день в течение 3-х минут", отметил суд. Кроме того, в накладных говорится о таких товарах под брендом Supra, как кофеварки, блендеры, чайники, пылесосы, фены, и таких под брендом Aiwa, как телевизоры и компьютеры, а ответчик предлагал к продаже товары, неоднородные им. Наконец, указал суд, истец не доказал, что бренды используются сторонними компаниями под его контролем, так как согласия были выданы им бессрочно и безвозмездно. В итоге суд пришел к выводу, что "действия истца по обращению в суд с настоящим иском… направлены на причинение ответчику ущерба и ограничение конкуренции в сфере продажи товаров под брендами Supra и Aiwa", и полностью отказал в иске.

https://1prime.ru/20260112/gazprom-866408212.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия