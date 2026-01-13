https://1prime.ru/20260113/sud-866456138.html

Суд обязал Кингисеппский завод заплатить изобретателю судна за патенты

Суд обязал Кингисеппский завод заплатить изобретателю судна за патенты

бизнес

промышленность

санкт-петербург

банк россия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Кингисеппский машиностроительный завод должен заплатить изобретателю судна за использование его патентов, такое решение принял суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд взыскал с ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" в пользу Тараненко задолженность по лицензионному соглашению в размере 235 151,40 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 78 327 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 337 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, начисленные на сумму задолженности 235 151,40 рубля начиная с 27.10.2025 по день фактического погашения обязательства, расходы по оплате услуг представителя в размере 40 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обратился Александр Тараненко с гражданским иском к ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" о взыскании задолженности. "В обоснование иска указывалось, что между сторонами заключено два лицензионных договора от 08.09.2021 о предоставлении исключительного права на использование изобретения "Быстроходное судно с газовой смазкой днища", от 14.09.2023 о предоставлении исключительного права на использование изобретения "способ Т-образного соединения трехслойных судовых конструкций из полимерного композиционного материала и полученный этим способом узел соединения", охраняемого патентом. По условиям договоров ответчик обязался выплачивать авторам вознаграждение за каждую выпущенную и реализованную продукцию", - рассказали в пресс-службе. Судом установлено, что между сторонами были заключены два договора, но ответчик не исполнил обязательство. "Факт производства продукции подтвержден письмом от 21.08.2023 и однократным перечислением денежных средств в адрес истца. Доказательств оплаты остальных фактов использования по лицензионным договорам ответчик не предоставил", - добавили в пресс-службе судов.

санкт-петербург

