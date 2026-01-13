Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бепилотник ВСУ атаковал танкер, зафрахтованный казахстанской компанией - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260113/tanker-866444535.html
Бепилотник ВСУ атаковал танкер, зафрахтованный казахстанской компанией
Бепилотник ВСУ атаковал танкер, зафрахтованный казахстанской компанией - 13.01.2026, ПРАЙМ
Бепилотник ВСУ атаковал танкер, зафрахтованный казахстанской компанией
Зафрахтованный казахстанской компанией танкер Matilda, который должен был загрузиться нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T15:45+0300
2026-01-13T15:45+0300
происшествия
всу
ктк
казахстан
черное море
казмунайгаз
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/19/841421971_0:94:2400:1444_1920x0_80_0_0_180750b6b01b0db1c92b05637a80f57e.jpg
АСТАНА, 13 янв - ПРАЙМ. Зафрахтованный казахстанской компанией танкер Matilda, который должен был загрузиться нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, подвергся атаке БПЛА, ведется оценка ущерба, сообщает пресс-служба казахстанского оператора "Казмунайгаз" (КМГ).Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК. По его словам, был поврежден и танкер Delta Harmony, также предназначенный для дальнейшей перевозки добытой в Казахстане нефти."Судно Matilda зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" ("дочка" КМГ, национальная морская судоходная компания Казахстана - ред.). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения", - говорится в сообщении КМГ.Уточняется, что пострадавших среди экипажа нет, по предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено, ведется оценка ущерба.
https://1prime.ru/20260113/tankery-866443618.html
казахстан
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/19/841421971_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_0d28425ee89ca603f3e50fdaff9921e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, ктк, казахстан, черное море, казмунайгаз, россия
Происшествия, ВСУ, КТК, КАЗАХСТАН, Черное море, Казмунайгаз, РОССИЯ
15:45 13.01.2026
 
Бепилотник ВСУ атаковал танкер, зафрахтованный казахстанской компанией

Зафрахтованный Казахстаном танкер под погрузку на КТК подвергся атаке БПЛА

© Unsplash/Lyndon AntcliffТанкер в море
Танкер в море
Танкер в море. Архивное фото
© Unsplash/Lyndon Antcliff
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АСТАНА, 13 янв - ПРАЙМ. Зафрахтованный казахстанской компанией танкер Matilda, который должен был загрузиться нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, подвергся атаке БПЛА, ведется оценка ущерба, сообщает пресс-служба казахстанского оператора "Казмунайгаз" (КМГ).
Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК. По его словам, был поврежден и танкер Delta Harmony, также предназначенный для дальнейшей перевозки добытой в Казахстане нефти.
"Судно Matilda зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" ("дочка" КМГ, национальная морская судоходная компания Казахстана - ред.). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения", - говорится в сообщении КМГ.
Уточняется, что пострадавших среди экипажа нет, по предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено, ведется оценка ущерба.
Танкеры с нефтью в Черном море - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
В Черном море два зарубежных танкера получили повреждения при атаке БПЛА
15:09
 
ПроисшествияВСУКТККАЗАХСТАНЧерное мореКазмунайгазРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала