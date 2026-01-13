https://1prime.ru/20260113/tanker-866444535.html

Бепилотник ВСУ атаковал танкер, зафрахтованный казахстанской компанией

13.01.2026

АСТАНА, 13 янв - ПРАЙМ. Зафрахтованный казахстанской компанией танкер Matilda, который должен был загрузиться нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, подвергся атаке БПЛА, ведется оценка ущерба, сообщает пресс-служба казахстанского оператора "Казмунайгаз" (КМГ).Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, рассказал, что танкер Matilda получил повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала КТК. По его словам, был поврежден и танкер Delta Harmony, также предназначенный для дальнейшей перевозки добытой в Казахстане нефти."Судно Matilda зафрахтовано ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" ("дочка" КМГ, национальная морская судоходная компания Казахстана - ред.). Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения", - говорится в сообщении КМГ.Уточняется, что пострадавших среди экипажа нет, по предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено, ведется оценка ущерба.

