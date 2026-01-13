https://1prime.ru/20260113/tenet-866426264.html

Tenet второй раз подряд вошел в топ-3 марок по продажам в России

Tenet второй раз подряд вошел в топ-3 марок по продажам в России - 13.01.2026, ПРАЙМ

Tenet второй раз подряд вошел в топ-3 марок по продажам в России

Российский автомобильный бренд Tenet в декабре 2025 года второй раз подряд вошел в топ-3 марок по продажам на отечественном рынке новых легковых машин: в... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T07:15+0300

2026-01-13T07:15+0300

2026-01-13T07:15+0300

бизнес

россия

haval

geely

toyota

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866426264.jpg?1768277743

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet в декабре 2025 года второй раз подряд вошел в топ-3 марок по продажам на отечественном рынке новых легковых машин: в последний месяц года было продано 12 204 экземпляра, следует из отчета "Автостата" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Автомобильная марка, продажи которой начались в августе 2025 года, уступила только отечественной Lada (31,5 тысячи штук) и китайскому Haval (19,5 тысячи штук). При этом Tenet занял почти 9% российского авторынка в декабре, обогнав белорусский Belgee (8,5 тысячи штук) и китайский Geely (7,7 тысячи штук). В десятку брендов-лидеров в декабре также попали две марки, официально не представленные в России: седьмое место у японской Toyota (3,8 тысячи штук), а десятое у немецкой BMW (2,5 тысячи штук). Модельный рейтинг декабря традиционно возглавила Lada Granta (12,8 тысячи штук), за которой следует Haval Jolion (6,3 тысячи штук). Третье и четвертое места заняли Tenet T7 (5,8 тысячи штук) и T4 (5,3 тысячи штук), а замкнула пятерку лидеров Lada Vesta (5,1 тысячи штук). Всего, по данным "Автостата", в декабре на российском рынке было реализовано 136,46 тысячи новых легковых автомобилей, что на 10,6% больше, чем годом ранее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, haval, geely, toyota, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus