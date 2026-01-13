https://1prime.ru/20260113/tenet-866426264.html
Tenet второй раз подряд вошел в топ-3 марок по продажам в России
2026-01-13T07:15+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet в декабре 2025 года второй раз подряд вошел в топ-3 марок по продажам на отечественном рынке новых легковых машин: в последний месяц года было продано 12 204 экземпляра, следует из отчета "Автостата" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Автомобильная марка, продажи которой начались в августе 2025 года, уступила только отечественной Lada (31,5 тысячи штук) и китайскому Haval (19,5 тысячи штук). При этом Tenet занял почти 9% российского авторынка в декабре, обогнав белорусский Belgee (8,5 тысячи штук) и китайский Geely (7,7 тысячи штук).
В десятку брендов-лидеров в декабре также попали две марки, официально не представленные в России: седьмое место у японской Toyota (3,8 тысячи штук), а десятое у немецкой BMW (2,5 тысячи штук).
Модельный рейтинг декабря традиционно возглавила Lada Granta (12,8 тысячи штук), за которой следует Haval Jolion (6,3 тысячи штук). Третье и четвертое места заняли Tenet T7 (5,8 тысячи штук) и T4 (5,3 тысячи штук), а замкнула пятерку лидеров Lada Vesta (5,1 тысячи штук).
Всего, по данным "Автостата", в декабре на российском рынке было реализовано 136,46 тысячи новых легковых автомобилей, что на 10,6% больше, чем годом ранее.
Tenet второй раз подряд вошел в топ-3 марок по продажам в России
